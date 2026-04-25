állatvédőknyékládházakölyökkutyaterápiás kutya
Belföld

Szatyorban raktak ki négy kutyakölyköt, terápiás kutya lehet belőlük

admin Polák Zsóka
2026. 04. 25. 06:50
A kiskutyák jól vannak.

Négy kiskutyát hagytak a sorsukra egy szatyorban a Nyékládházánál található Debreczeni-tónál az út mentén, az állatokat sikerült megmenteni – derült ki az RTL Híradóból.

A nagyjából hathetes kölyköket járókelők találták meg, ők hívták az állatvédőket. Az állatok jó állapotban voltak, ám a kiérkező állatvédők szerint ha tovább maradnak kint a bevásárlótáskában, kihűlhettek volna, éhenhalhattak volna, vagy egy ragadozóállat elragadhatta volna őket. A kutyákat először a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány vette magához, majd a Putrinka Állat és Természetvédő Alapítványhoz kerültek. Jelenleg karanténban vannak, egyelőre nincsen igazolt betegségük. Nevet is kaptak: Brúnó, Emma, Daisy és Teddy.

Az alapítvány célja, hogy terápiás kutyákat képezzenek, így amennyiben a megtalált kutyakölykök alkalmasak rá, belőlük is segítő lehet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik