Németh Lászlóné és Szepesi Balázs nem vállalták az igazgatósági tagságra jelölésüket a Richter Gedeon Nyrt.-nél – közölte az ország egyik legnagyobb vállalata a befektetőkkel.

A Richter a választás előtt, április 7-én jelentette be, hogy Némethet és Szepesit három évre újraválasztásra jelölik az igazgatótanácsba, jegyzi meg a hvg.hu.

Németh Lászlóné 2011-2014 között nemzeti fejlesztési miniszter volt a második Orbán-kormányban. A harmadik Orbán-kormányban a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára volt, mielőtt 2016-ban nyugdíjba vonult. Más állami pozíciók betöltése mellett 2018-tól volt a dohányboltok koncessziós szerződéseit kezelő ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnöke is, amíg a társaság feladatait 2021-ben át nem vette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Szepesi Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára volt Palkovics László alatt. 2020-tól a Mathias Corvinus Collegiumnál foglalkoztatják, jelenleg az MCC Közgazdasági Iskolájának vezetője.