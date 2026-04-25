fideszmccnémeth lászlónérichter gedeon
Belföld

Egy fideszes exminiszter és egy MCC-s vezető sem akar beülni a Richter igazgatóságába

MTI Fotó / Marjai János
Dienes Gábriel
2026. 04. 25. 07:28
A választás előtt nem sokkal jelölték őket az igazgatótanácsba.

Németh Lászlóné és Szepesi Balázs nem vállalták az igazgatósági tagságra jelölésüket a Richter Gedeon Nyrt.-nél – közölte az ország egyik legnagyobb vállalata a befektetőkkel.

A Richter a választás előtt, április 7-én jelentette be, hogy Némethet és Szepesit három évre újraválasztásra jelölik az igazgatótanácsba, jegyzi meg a hvg.hu.

Németh Lászlóné 2011-2014 között nemzeti fejlesztési miniszter volt a második Orbán-kormányban. A harmadik Orbán-kormányban a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára volt, mielőtt 2016-ban nyugdíjba vonult. Más állami pozíciók betöltése mellett 2018-tól volt a dohányboltok koncessziós szerződéseit kezelő ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnöke is, amíg a társaság feladatait 2021-ben át nem vette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Szepesi Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára volt Palkovics László alatt. 2020-tól a Mathias Corvinus Collegiumnál foglalkoztatják, jelenleg az MCC Közgazdasági Iskolájának vezetője.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik