Beülhet a parlamentbe az offshore-cégét letagadó DK-s politikus, a Momentum a bírósághoz fordul

13 igen szavazattal és egy nem szavazattal, közel egyhangúlag szavazta meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), hogy a DK-s Ráczné Földi Judit országgyűlési képviselő legyen – írja a párt lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A DK elnöksége Kordás László halála miatt volt kénytelen dönteni a megüresedett mandátum sorsáról.

Ráczné akkor vált országosan ismertté, amikor a 2021 őszén tartott az ellenzéki előválasztás során kiderült, hogy a székesfehérvári politikusnak köze van egy offshore hátterű céghez, ami többek között autómosót és sztriptízbárt is működtetett. Mindezt úgy, hogy az előválasztáson induló jelölteknek nyilatkozniuk kellett arról is, hogy nem rendelkeznek offshore-érdekeltségekkel. Ezt követően nem léptették vissza, de aztán Ráczné az előválasztáson alulmaradt az MSZP-s Márton Rolanddal szemben.

Miután kiderült, hogy a megüresedett képviselői székbe a DK elnöksége Rácznét javasolja, a Momentum közölte, hogy mint jelölőszervezet nem támogatja a döntést. A Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc szerint „a Demokratikus Koalíció értékrendjébe sem férhet bele, hogy egy offshore-lovag országgyűlési képviselő lehessen”.

A DK közleményében azt írja, az NVB döntése után

Szerintük az eset példa nélküli, hiszen eddig minden ellenzéki párt betartotta a közös lista állításakor kötött közös ellenzéki megállapodást, amelyet a Momentum most egyoldalúan megszegett azzal, hogy nem tartotta be korábbi adott szavát és megállapodásban foglalt kötelezettségét.

A választási bizottság határozatából kiderül, hogy az ellenzéki pártok még tavaly februárban közösen nyilatkoztak arról, hogy ilyen esetben a DK maga dönthet arról, kit jelöl a parlamentbe, és a Demokratikus Koalíció erre hivatkozva 2023. február 13-án le is adta Ráczné nevét a megüresedő mandátumra. A Momentum elnöke egy február 14-én kelt, de 15-én benyújtott nyilatkozatban vonta vissza a meghatalmazást, ez azonban a 13-ai DK-s bejelentés érvényességét már nem befolyásolta.

A Momentum pénteken közleményben adta hírül, hogy a párt a Kúriához fordul az ügyben, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújt be a NVB döntésével szemben.

A Momentum Mozgalom az egyetlen párt, ami akkor is kimondja az igazságot, ha fáj, akkor is, ha az ellenzéki közösségnek fáj: az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok. A párt szerint márpedig Ráczné Földi Judit nem méltó arra a képviselői mandátumra, mert hazudott