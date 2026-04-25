Elefántok tapostak halálra egy amerikai milliomost antilopvadászat közben

Belehalt a sérüléseibe a Ernie Dosio amerikai milliomos, miután Gabonban antilopvadászat közben elefántok támadtak rá.

A 75 éves kaliforniai férfi a Pacific AgriLands Inc tulajdonosa volt, 12 ezer hektárnyi szőlőültetvénnyel rendelkezett, ezzel halmozott fel óriási vagyont, emellett szenvedélyes vadász volt. Ennek a hobbijának hódolt akkor is, amikor a gaboni Lope-Okanda esőrerdejében antilopokra vadászott, az információk szerint 30 ezer fontot, azaz több mint 12 millió forintot fizetett a vadászatért.

Kísérőjével ekkor futottak bele egy elefántcsordába, öt nőstény példányba, amelyekkel ott volt egy elefántborjú is. Az információk alapján az állatok megriadhattak a párostól, ezért támadtak rájuk: halálrataposták Dosiót, kísérője súlyos sérüléseket szenvedett.

Dosióról a Daily Mail azt írta, hogy „vadászott, amióta puskát tudott fogni,” széles körben ismert volt a vadászok körében, és hatalmas trófeagyűjteménnyel rendelkezett. Hozzáteszik, hogy mindig engedéllyel vadászott.