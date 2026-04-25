19 méteres óriáspolipokat fedeztek fel Japánban

Egykor hatalmas, a legendás krakenre emlékeztető polipok élhettek az óceánokban egy új tanulmány szerint. Az akár 19 méter hosszúra is megnövő krétakori puhatestűek kíméletlen ragadozók lehettek, amelyek erős szájszerveikkel áldozataik csontját is könnyedén összezúzhatták – írja a Guardian.

A szakértők azt feltételezik, hogy ezek a leviatánok akár még az olyan csúcsragadozókat is elejthették, mint a moszaszauruszok és a plezioszauruszok.

Kutatásaink arra mutatnak, hogy ezek az állatok krétakori tengeri tápláléklánc csúcsán állhattak. Ez felülírja azt a korábbi elképzelést, miszerint ebben az időszakban gerince ragadozók dominálták a vizeket

– emelte ki felfedezésük jelentőségét Dr. Iba Jaszuhiro paleontológus, a tanulmány első szerzője.

Az ősi polipokról egészen mostanáig meglehetősen keveset tudtunk, hiszen puha testük ritkán marad fenn fosszíliaként. Csőrszerű szájszerveik azonban nagyobb eséllyel őrzödnek meg, a mostani kutatás ezeket vizsgálva tudott új következtetéseket levonni.

A tanulmányozott fosszíliák 72–100 millió évvel ezelőtttről származnak, és a Nanaimoteuthis nevű, mára kihalt nemzetség képviselőihez tartozhattak. Az egyik faj, a Nanaimoteuthis haggarti méretei még gigászkalmárét is meghaladták, amely körülbelül 12 méteres testhosszával a legnagyobb ma élő puhatestű a világon. Az N haggarti akár a 19 méteres hosszt is elérhette.

A ma élő polipok nem egyben nyelik lá prédáikat, hanem csápjaikkal erősen megradják őket, miközben csőreikkel széttépik. A sokmillió éves fosszíliákon található kopások, sérülések arra mutatnak, hogy a krétakori óriáspolipok és hasonló módon táplálkozhattak.

A korábban ismeretlen állatokat a kutatók mindössze néhányán csőrfosszília segítségével azonosították. Az őslénykutatóknak olykor még ennél is kevesebb elég egy új faj leírásához.