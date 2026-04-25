Török Gábor: Túlzásnak érzem, hogy Orbán az új Gyurcsány

Ami igazán döbbenetes, hogy a Fidesz szavazótáborának harmada a friss Medián-kutatás alapján már nem áll a párt mögött, és a bázisa nagyjából akkora, mint a szocialistáké volt 2010-ben vagy a Jobbiké 2014-ben és 2018-ban – mondta Török Gábor a teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára elérhető Törökülésben. Az elemző szerint ebből az következik, hogy elégtelen az, amit a Fidesz a választási vereség óta mutatott a szembenézés, a kudarc okainak feltárása ügyében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem is két hét alatt kell vagy lehet megoldani a távozó kormánypárt előtt álló problémákat. A Fidesz választmánya április végén, a tisztújító kongresszus a politológus információja szerint júniusban ül össze, azaz inkább 2-3 hónapos távlatban érdemes megnézni, hogy mi a Fidesz válasza a vereségre.

Mindenkit az érdekel a leginkább, hogy mi lesz Orbán Viktorral. Sokféle információ terjed ezzel kapcsolatban. Én azt hallom, hogy nem ül be a parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát, és azt is nyitott kérdésnek látom azokból a beszélgetésekből, amelyeket Fidesz-közeli emberekkel folytattam, hogy ambicionálja-e a pártelnökséget, vagy esetleg másnak ad teret

– mondta, hozzátéve, hogy a legtöbbször Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester nevét hallja a különböző, a Fidesz megújulását taglaló találgatásokban.

Török szerint kifejezetten rossz irány, hogyha a fideszes politikusok most olyan médiumokba mennek el, ahol korábban nem jártak, és nem a saját táborhoz beszélve, hanem az ellenoldal katasztrófaturistáinak figyelmétől kísérve mondják el, hogy mi történt. Ide sorolta Szijjártó Péter telexes interjúját, amellyel kapcsolatban felvetette: vajon a leköszönő külügyminiszter épülését vagy leépülését szolgálta inkább?

Az eddig ismert Fidesznek vége

Az elemző leginkább azt hiányolja, hogy a Fidesz vezetése április 12. óta nem hirdetett „missziót”, nem adott feladatot a tábornak, nem vetítette előre, hogy mi az irány, mit tervez a következő négy, de akár csak fél évre, milyen ellenzéki szerepre készül.

Ami eldőlt, hogy abban a formában, ahogy megismertük a Fideszt, Orbán Viktor egyszemélyi irányításával, függőségi rendszerével, az véget ért. Nem Orbán Viktor politikai karrierje ért véget, azt nem tudjuk, de hogy ez a rendszer így nem fogja tudni folytatni, abban biztos vagyok, abban pedig még inkább, hogy nem tudja visszaszerezni a hatalmat. Ahhoz radikális változásra, jelentős tartalmi megújulásra, személyi változásra van szükség és egy misszió meghirdetésére

– fogalmazott. Ugyanakkor a helyzet paradoxona, nehézsége, hogyha Orbánt hirtelen veszik ki a rendszerből, az összeomlást hozhat, ezért az átmenetben nagyon fontos szerepe lehet, akár a lengyel Jog és Igazságosság politikáját meghatározó Jaroslaw Kaczynski mintájára, a háttérből.

Török Gábor arról is beszélt, hogy a Fidesz szavazótábora az elmúlt 16 évet nem tartja sikertelennek, inkább csak az utolsó ciklusra gondolhat így.

Azzal kapcsolatban kell igazán magyarázatot találni a saját tábornak, hogy hol tévesztett utat a Fidesz, és miért következett az be, hogy a kegyelmi botrányt követően politikai vakságban szenvedtek, rosszul mérték fel a helyzetet, elhibázott kampányt folytattak.

Az adásban szó esett arról, hogy az elemző túlzásnak, igaztalannak érzi Orbán Viktort Gyurcsány Ferenchez hasonlítani, mivel komoly különbségek vannak köztük. „Egyrészt a tábor mérete eltérő, szerintem a politikus táboron belüli megítélése is, de az kétségtelen, hogyha most nem is áll meg ez a hasonlat, fél év múlva akár igaz is lehet” – fogalmazott.

Magyar Péter és a guillotine

A műsor másik kiemelt témája a kormányalakítás volt. Ennek kapcsán Török arról beszélt:

Az ellenzéki szavazók, akik 16 éven keresztül szenvedték el az Orbán-kormányt, Magyar Péterben – ahogy mindig is mondtam – egy kalapácsot látnak. Azt várják, hogy ez a kalapács lesújtson, a guillotine üzemeljen, a vér fröccsenjen.

Mivel Török szerint a következő hónapokban nehéz, megosztó személyi, szakpolitikai és költségvetési döntések várnak rá, a leendő miniszterelnöknek inkább használnak az olyan konfliktusos, a nyilvánosság figyelmét lekötő témák, mint a közjogi intézmények vezetőinek lemondatása és az elszámoltatás.

Ha ezeket le tudja úgy vezényelni, hogy a színpadra kirakja a guillotine-t, a paraván mögött pedig viszi ezeket a döntéseket nagyobb figyelem nélkül, akkor számára ez jó.

A teljes egészében a 24 Extra Csúcs előfizetői számára hozzáférhető Törökülésben ezen kívül téma volt: