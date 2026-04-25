Unokatestvére mérgezhette meg a fiatal magyar királyt

I. Géza magyar király 949 éve, 1077. április 25-én hunyt el, mindössze három év uralkodás után. Géza egy trónharcokkal teli időszakban viselhette a koronát, ezért nem csoda, hogy sokan az ő halálát és idegenkezűségnek tudják be – írja a Rubicon.

Géza I. Béla legidősebb fiaként látott napvilágot Lengyelországban. A család Szent István halála után kényszerült elmenekülni Magyarországról, ahová csak 1046-ben térhette vissza, a Vata-féle pogánylázadás idején. Béla és az ezután trónra kerülő legidősebb testvére, I. András között feszültség alakult ki a trónért, amely hosszú évekre megmérgezte a családi légkört.

A két testvér halála után a belviszályt fiaik, Salamon és Géza örökölték. Az unokatestvéreknek azonban sikerült békésen rendezni a helyzetet, végül Géza maga helyezte a fiatal Salamon fejére a koronát 1063-ban. Ezt követően szövetségesként vezettek hadjáratot az Erdélyre törő besenyők, közösen győzték le Cserhalomnál a pogányokat és Nándorfehérvárat is sikeresen foglalták el Bizánctól.

A békesség azonban nem tartott örökké: Salamon idővel azt kezdte hinni, hogy Géza még mindig igényt tart a trónra, ezért orgyilkosokat küldött a megölésére. A tervről Géza időben értesült, ezért külföldi támogatást kérve seregei élére állt, és Mogyoród mellett megsemmisítő vereséget mért a királyra 1074-ben.

Ezt követően ő viselhette a koronát, és mivel Salamon elmenekült az országból, uralkodása nyugalomban telhetett. A király a mogyoródi ütközet helyszínén emléktemplomot, Vácon székesegyházat, Szent Zoárd remete ereklyéinek pedig Garamszentbenedeken apátságot építtetett. Géza idején Magyarország jó viszonyban állt Bizánccal.

Uralkodása során állítólag többször át akarta adni trónját Salamonnak, és csak főemberei tiltakozása miatt maradt hatalmon. 1077-ben már készen állt átadni az ország kétharmadát elűzött elődjének, amellyel kapcsolatban tárgyalások is kezdődtek, ám a király váratlanul megbetegedett, majd április 25-én, 33 esztendős korában meghalt. A korban természetesen azonnal mérgezésre gyanakodtak és Salamon kezét sejtették a váratlan haláleset mögött, ezért – és Salamon népszerűtlensége miatt –, inkább Géza öccsét, a későbbi Szent Lászlót választották uralkodónak. A mindössze három évig uralkodó Gézát az általa alapított székesegyházban temették el Vácon, de a templomegyüttes a tatárjárás során megsemmisült.

