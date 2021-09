Felmentették az offshore-gyanú alól a DK-s jelöltet, pedig nem árulta el, hogy kit rejtett a delaware-i cég

Ráczné Földi Judit azzal érvelt, hogy az általa aláírt feddhetetlenségi nyilatkozat kizárólag offshore-tulajdonnal kapcsolatban fogalmaz meg tiltást, offshore cég képviseletére nem tér ki. A DK-s politikust körülölelő céghálózatban a görögös nevű offshore cégek mellett egy éjszakai bár is felbukkan.

Hétfőn tárgyalta az ellenzéki Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) a Demokratikus Koalíció székesfehérvári képviselőjelöltjének offshore-ügyét. A DK kedd reggeli közleménye szerint a testület elutasította a Ráczné Földi Judit ellen beadott, Tóth Bertalan MSZP-társelnök által írt etikai beadványt.

Ráczné a vizsgálathoz benyújtott nyilatkozatában azt állította, nem volt és jelenleg sem tulajdonosa az Egyesült Államok Delaware államában bejegyzett Minos King Global Business LLC-nek, ezért nem állított valótlant a jelöltséghez szükséges feddhetetlenségi nyilatkozat nyári aláírásakor.

A DK-s politikus ellen azt követően indítottak vizsgálatot, hogy a Válasz Online közzétette, offshore-szálakat talált az Alba Autómosó Kft.-nél, amelynek az említett delaware-i cég volt a tulajdonosa. Ráczné 2021 júniusában – a jelöltállítással párhuzamosan – hirtelen eltűnt a két és fél milliárd forintos árbevételt produkáló Alba Autómosó Kft.-ből, jóllehet a céget 2011-es alapításától fogva ő vezette. Az ügyvezetői posztot Szideropulosz György vette át, egyúttal megváltozott a tulajdonos is, a delaware-i offshore paradicsomban bejegyzett Minos King Global LLC helyébe ugyancsak Szideropulosz lépett. A Válasz cikkéből derült ki az is, hogy a Minos Kingnek Ráczné volt az aláírási joggal rendelkező képviselője.

Ráczné az OEVB-nek elismerte, hogy 2010 óta igazgatója volt a Minos King Global Business LLC-nek, ugyankkor azt hangsúlyozta, hogy ebben a pozíciójában az elmúlt több mint tíz év alatt csak képviselő volt, és nem tulajdonos.

Ennek némileg ellentmondva Ráczné azt is közölte a bizottsággal, hogy a „MEMBERS RESOLUTION FOR Minos King Global Business LLC.” megjelölés is hibásan került a cégiratokba. Ő, állítása szerint, sosem volt a Minos King LLC-ben képviseletre jogosult tag, az „elírás” kijavítását hétfőn kérte az illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbíróságától is. A Ráczné által becsatolt igazolásról, amellyel az offshore cég képviseleti jogáról való lemondását próbálta igazolni, annyit azért érdemes megjegyezni, hogy bár azt állította, a feddhetetlenségi nyilatkozat aláírása előtt elküldték, dátum nem szerepel rajta, és valójában nem a lemondás tényéről szól, hanem arról, hogy a jövőben Jorgosz Szideropuloszt szeretnék kijelölni a képviseletre.

A DK-s képviselő a delaware-i cég valódi tulajdonosának nevét nem fedte fel. Azt állította, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat ügyvédi letétben van, és a személyes adatok védelme miatt nem hozza nyilvánosságra.

A képviselő azzal érvelt, hogy a feddhetetlenségi nyilatkozat kizárólag offshore-tulajdonnal kapcsolatban fogalmaz meg tiltást, azaz offshore cég képviseletére nem tér ki.

Az általunk átvizsgált cégiratokból ettől függetlenül az látszik, hogy offshore-kapcsolatokat bőven találni a Ráczné és (üzlet)társa, Szideropulosz György által szőtt céghálózatban, ebben ugyanis három offshore cég is felbukkan.

A cégadatokból az is kiderült, hogy Szideropulosz és Ráczné ugyanazon lakcímet adta meg tartózkodási helyeként a cégbíróságnak. A bejegyzés szerint mindketten ugyanabba a székesfehérvári, második emeleti lakásba vannak bejelentve. Ez azért érdekes, mert a feddhetetlenségi nyilatkozatban arról is vallani kellett, hogy nincs offshore cége a jelölttel egy háztartásban élő hozzátartozónak sem.

Akármilyen kapcsolat van közöttük, kettejük érdekeltségi körében rendre felbukkannak ugyanazok az offshore cégek. Az Alba Autómosó Kft.-ben nem a Minos King volt az első offshore tulajdonos, 2019-től egy ideig az ugyancsak delaware-i bejegyzésű Szerresz LLC is benne volt a cégben.

Bár az autómosó elnevezés szűkebb tevékenységi profilt sejtet, a több milliárd forintos bevételt magyarázhatja, hogy a cég egy benzinkutat is üzemeltet, sőt az Opten cégadatbázis szerint vendéglátóipari üzletággal is rendelkezik. Az Alba Autómosó telephelyeként van megjelölve a székesfehérvári városközponthoz közel található Vörösmarty Cukrászda és az egykor erotikus mulatóként számon tartott Amigo Bár is.

Szideropulosz azon kívül, hogy vezeti és tulajdonolja az Alba Autómosót, vezetője a Greco Invest Kft.-nek és a Pátka Nafta Kft.-nek is, továbbá közösködik Rácznével az idén júliusban bejegyzett Földió Kft.-ben is.

Ami a Greco Invest Vagyonkezelő Kft.-t illeti, abban két offshore cég is találkozik: az egyik tulajdonos a már említett Minos King, a másik a Greekhome Ltd. A Greekhome egy Delaware-nél is vadregényesebb helyre van bejelentve: székhelye Charlestownban, a közép-amerikai Nevis-sziget fővárosában van. A Greco Invest 2020. júniusi jegyzőkönyve szerint a vállalkozás taggyűlésén Ráczné Földi Judit jelent meg a Minos King színeiben, a másik tulajt, a Greekhome Ltd.-t pedig Szideropulosz képviselte. (A vagyonkezelőben egyébként a cégadatok alapján közel sem csapódott le annyi pénz, mint az Alba Autómosóban: 2019-ben 60 millió forint nyereséget mutattak ki, tavaly pedig 16 milliós mínuszba futottak.)

Ráczné nevén egyetlen magyarországi cég van jelenleg, az Olajkút Fehérvár Kft., ennek 100 százalékos tulajdonosa és ügyvezetője is a DK-s jelölt. A 2011 végén alapított cégnek is van offshore-os előélete: 2020. január végéig a már említett, delaware-i Szerresz LLC érdekeltségében állt, és egy ideig Ráczné az offshore céggel osztozott az Olajkút üzletrészein. Az elmúlt évre nem lehetett panasza a képviselőjelöltnek: csaknem 120 millió forint forgalom mellett bő 61 millió forint nyereséget mutatott a mérleg adózás után.

Az Opten azonban Ráczné offshore céges múltjáról a fentieken kívül is őriz érdekes részleteket. Irányítása alá tartozott három, színekkel megkülönböztetett villamosipari vállalkozás is, mégpedig a Kék, a Piros és a Sárga Tókerék Kft. Mindhárom cég a Nevis-szigeti Greekhome Ltd. tulajdona volt, és 2019-ben szüntették meg őket.