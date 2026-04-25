2,5 milliós kistáskát villantva tükörszelfizett Buzsik Borka

Buzsik Borka a minap Instagram-történetében osztott meg magáról egy fotót a tükör előtt, amin majdnem talpig rózsaszínben pózol. Talán mindenkinek a rózsazsín, csillogó kövekkel kirakott táskája ragadta meg a figyelmét.
Szoboszlai Dominik felesége egy Chanel 23C Sequin flap mini nevű táskát cipelt a vállain, ami újonnan 5800-6000 euró környékén mozog.
Azaz: 2,2-2,5 millió forintot kell érte leszurkolni a boltban, már ha találunk valahol, ugyanis egy ideje nem gyártják.
És hogy miért ennyire drága?
- kézzel készített darab,
- limitált ideig volt csak kapható,
- a használt piacon már magasabb is lehet az ára.