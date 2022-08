Irtózatos drágulás jöhet egy fontos gyógyszernél

2-4,5-szeres áremelkedés jöhet a vérhígítóknál a furcsa új támogatás és a piaci verseny hiánya miatt ősszel.

Akár 450 százalékkal is megdrágulhatnak a vérrögképződést akadályozó gyógyszerek a Napi.hu hétfői cikke szerint. Októbertől a heparint tartalmazó készítmények a mostani 678 és 3393 forint közötti árról 200-450 százalékkal is dráguhatnak. A vérhigítók 4500, a terápiás készítmények 15 600 forintba kerülhetnek ősztől.

Ennek oka, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) úgy alakítja át a támogatási rendszert, hogy nem veszi figyelembe a készítmények heparontartalmát, azonos támogatást ad a szerekre. A Napi.hu-nak nyilatkozó szakértők szerint ez a rendszer igazságtalan, hisz senki sem maga dönt arról, milyen vérrögképződés elleni gyógyszert szed. Az ilyen szereket a kórházak is nagy mennyiségben használják, de patikában is sokan veszik, főleg a Covid-járvány óta, ami akár vérröghöz is vezethet.

Mivel a heparint a speciálisan tartott sertések feldolgozása során állítják elő, és a sertéspestis nem kímélte a hazai állományt, a Magyarországon kapható három szerből kettő eltűnt a polcokról (egy aztán visszatért drágábban). Emiatt e téren alig van piaci verseny, mindenki az olcsóbb készítményt veszi.

Szakértők szerint az új támogatási rendszer olyan gyógyszerek esetén működőképes, ahol van alternatíva más áron, magyarán van piaci verseny is az azonos hatóanyagtartalmú szerek közt. A vérhigítóknál azonban nem ez a helyzet, a különböző hatóanyagtartalmú gyógyszereket támogatja a NEAK azonos összeggel. A betegnek a végén nincs választása, melyiket vegye meg. A Napi.hu példája szerint egy nagyobb testsúlyú beteg arányaiban többet fizet majd a patikában, mivel ezeket a szereket testsúly alapján is adagolják.

Mivel árverseny nincs e téren, sérülhetnek a betegjogok, sokan kiszorulhatnak az ellátásból, hisz nem tudják majd megfizetni a többszörösére drágult vérhigítót.