Segíthet a vérhígító a súlyos koronavírusos betegeken

Egy New York-i koronavírusos kutatás érdekes eredményt hozott: a legnagyobb kórházi lánc kísérletei szerint a vérhígítók hatásosak a súlyos koronavírusos betegek állapotán – írja a The Washington Post.

A Journal of the American College of Cardiology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány azt fejti ki, hogy az elmúlt hónapokban milyen kezelések voltak hatásosak a koronavírusos betegekre, és melyek bizonyultak feleslegesnek. A 2733 betegen végzett megfigyelések közül kiemelkedik a vérhígító használata, amely különösen a súlyos esetekben járult hozzá a javuláshoz.

A Mount Sinai Kórház főorvosa, Valentin Fuster az oldalnak elmondta, hogy a konklúziókat kizárólag az orvosi feljegyzések elemzéséből vonták le, nem konkrét, randomizált duplavak kutatásról van szó, éppen ezért szükség lesz további kutatásokra azért, hogy biztosra mondhassák az eredményeket.

Amerikai és európai orvosok is jelentettek koronavírusos betegek szervezetében furcsa vérrögöket, amelyek félkemények, sőt, gélszerűek, kocsonyásak is lehetnek, ez úgy tűnik, a koronavírus-fertőzés egyik következménye. Sok COVID-19-ben elhunyt tüdejében találtak ilyen vérrögöket. A Mount Sinai Kórház öt épületében azt figyelték meg, hogy a vérhígítók hogyan befolyásolták az emberek halandóságát.

Kimutatták, hogy a lélegeztetőgépre nem került betegek között ugyanakkora volt a halandóság, ha kaptak vérhígítót, mint amikor nem kaptak, de átlagosan tovább éltek azok, akiket ezzel kezeltek: átlagosan 14 nap helyett 21 napig. Más volt a helyzet a súlyosabb, lélegeztetőgépre került betegeknél: a vérhígítóval nem kezelt betegek 63 százaléka hunyt el,

azoknál viszont, akik kaptak ilyen kezelést, 29 százalékra csökkent a halandóság.

A kutatás másik fontos eredménye az, hogy a vérhígító használata teljesen biztonságos, nem jár nem várt mellékhatásokkal. A kutatás hatására a kórházak több betegnél kezdték el alkalmazni a vérhígítókat.

Thomas W. Wakefield, a Michigan Medicine vezető érsebésze szerint a vérhígítók két fronton segíthetik a betegeket: egyrészt megakadályozhatják a vírus sejtekbe jutását, másrészt az úgynevezett citokinvihar okozta gyulladást csökkenthetik.

A héten Mount Sinaiban egy ötezer fős kísérlet indul annak kiderítésére, hogy vajon valójában mennyire segítenek a vérhígítók egy duplavak, randomizált kutatás során is.

Kiemelt kép: Onur Coban /Anadolu Agency /AFP