75 ezerre bírságolta a rendőrség a Kutyapárt társelnökét

Korábban beszámoltunk róla a Telex cikke nyomán, hogy július 14-én megbilincselték és elvitték a rendőrök a katatörvény elleni tüntetésről a Magyar Kétfarkú Kutya Párt két társelnökét, Kovács Gergelyt és Döme Zsuzsannát. Kovács kedden egy Facebook bejegyzésben közzétette a szabálysértési bírságáról szóló rendőrségi határozatot. Ennek értelmében a Kutyapárt társelnöke 75 ezer forint szabálysértési bírságot kénytelen fizetni.

Ha a pártvezető nem fizeti ki a bírságot, akkor az közérdekű munkára váltható, ez kilencven óra közérdekű munkát jelentene a pártvezetőnek.

A szabálysértési határozat indoklása szerint Kovács július 14-én hajnali fél egykor a Döbrentei térnél, vagyis az Erzsébet híd budai hídfőjénél az úttesten tartózkodott a többi tüntetővel együtt. A rendőrség felszólította a tömeget, hogy a hídon az úttestet hagyják el, aminek a tömeg nagy része a rendőrség szerint eleget is tett, de a Kutyapárt társelnöke a járdáról a tömegből kilépve a úttestre lépett, és onnan többszöri felszólításra sem távozott. A határozat szerint ez indokolta, hogy „vele szemben szabálysértés elkövetése miatt intézkedést kezdeményeztek”.

Hogy Döme Zsuzsanna milyen bírságot kapott – ha kapott egyáltalán – azt nem tudjuk, mert ő eddig a saját határozatát – ha volt ilyen – nem hozta nyilvánosságra.

A rendőrség a katatörvény módosítása ellen tüntetők közül, Kovácshoz hasonlóan még sokakat megbírságolt, közöttük biciklis futárokat, többnyire a közúti közlekedés szabályainak megsértésére hivatkozva.

Kovácsnak a szabálysértési bírságon túl azonban másért is fájhat a feje, hiszen a Budapesti Rendőr-főkapitányság korábbi tájékoztatásából arra lehetett következtetni, hogy előállításakor kábítószergyanús anyagot is találtak nála, amiből saját elmondása szerint fogyasztott is. A rendőrség ezután gyanúsítottként hallgatta ki a területileg illetékes rendőrkapitányságon, majd házkutatást tartottak a lakásán, ahol további kábítószergyanús anyagot találtak.