Hat évet kapott a modellkarrierre vágyó tinilányokat manipuláló és szexre rávevő fotós

Hat év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt a fotóst, aki szexuális kapcsolat létesítésére és szexuális cselekményekre vette rá tinilányokat a vádhatóság szerint szerint.

A tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaéléssel, hatrendbeli tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére egyéb hatalmi befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaéléssel és tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismerte a tettét.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a fotózással foglalkozó férfi 18 év alatti – illetve esetenként 14 év alatti – lányokat vett rá arra, hogy modellt álljanak neki. A közösségi médián keresztül kereste meg őket és felajánlotta neki, hogy segít nekik a modellkarrierjük elindításában.

Eleinte a lányok ruhában szerepeltek a fotókon, később azonban készültek fehérneműs, bikinis, majd félmeztelen, meztelen felvételek is. A kiskorú lányok a felvételek készítését önként vállalták, mivel érdeklődtek a modellkedés iránt és elhitték, hogy karrierjük előmozdítását szolgálja, ha minél kevesebb ruhában, vagy ruha nélkül – esetleg pornográf tartalommal – készülnek róluk képek.

Előfordult olyan is, hogy a terhelt szexuális kapcsolat létesítésére, illetve szexuális cselekmény végzésére vette rá a lányokat. Ezekről a férfi fényképeket és videókat is készített A vádlott minden esetben tisztában volt a kiskorú sértettek életkorával

– írta lapunknak küldött közleményében a törvényszék.

A mai zárt előkészítő ülésen a fotós beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is. A bíróság elfogadta a nyilatkozatát és ítéletet is hozott. A bíróság a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte a férfi beismerő vallomását, és azt, hogy bocsánatot kért a sértettektől.

Súlyosító körülményként vették figyelembe a terhelt büntetett előéletét, a többszörös halmazatot, a cselekmények társadalomra veszélyességét, továbbá azt, hogy a férfi hosszú időn keresztül manipulálta a kiskorúakat. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, míg a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, ezért az ítélet nem jogerős. A bíróság fenntartotta a férfi letartóztatását.