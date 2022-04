Nem minden republikánus örül az amerikai konzervatívok budapesti turnéjának

A CPAC májusban fog összegyűlni Budapesten, Orbán Viktor és a brazil elnök fia is felszólal majd.

Májusban tartja budapesti gyűlését az amerikai republikánusok egyik fontos rendezvénye, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC). A Reuters összefoglalója szerint ez azért fontos, mert kiderül, az amerikai konzervatívok mennyire akarnak összeállni az európai szélsőjobbal, ami ráadásul oroszbarát is.

Az esemény vezérszónoka a brit hírügynökség szerint az az Orbán Viktor lesz, akinek pártja épp most nyerte meg fölényesen a magyar országgyűlési választást.

A Reuters sorolja a jogállam magyarországi leépítésének elemeit, majd kitér arra, hogy Magyarország megszavazta az uniós szankciókat a háborús agresszor Oroszország ellen, de Orbán nem kritizálta igazán nyíltan Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és fegyvereket sem enged áthaladni Ukrajna területe felé Magyarországon át.

Mindenesetre a CPAC szervezője, az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) nem pihen addig sem, nemrég Brazíliában szerveztek találkozót, amin Putyin latin-amerikai nagy híve, Jair Bolsonaro brazil elnök is felszólalt. Mindez a felszínre hozta a Republikánus Párton belüli ellentéteket: az egyik oldal egyre jobb viszonyt alakít ki autoriter vezetőkkel a világban, a másik oldal viszont viszolyog ettől a közeledéstől. Al Cardenas, az ACU 2011-14 közötti elnöke szerint például veszélyes Orbánhoz közeledni Putyinhoz való viszonya miatt:

Orbán nem a demokratikus nemzetek barátja, és minden gesztus vagy együttműködés az amerikai nonprofit szervezetekkel a rossz jelzést küld a világnak, főleg az orosz-ukrán háború közepén.

Főképp a republikánusok régi vágású, reaganista, autoriterellenes, a személyi szabadságot becsülő, szabadpiaci, a korlátozott kormányzati beavatkozást kedvelő része viszolyog ettől a barátkozástól. A másik oldalon ott vannak Donald Trump volt elnök fiatalabb hívei, akik populistábbak és bezárkózóbbak, az ukrajnai háborúval is úgy vannak, hogy ez nem az ő gondjuk (az ACU amúgy elítélte az orosz inváziót). Orbánt viszont tisztelik, hiszen érvényesíti a konzervatív nézeteket a kultúrától a bevándorláson át az LMBTQ-jogokig.

A mongoloknak is kell a CPAC

Daniel Schneider, az ACU igazgatója azt mondta, máshonnan is kapott már meghívást a CPAC, többek közt Szlovákiából, Kenyából, Mongóliából és Guatemalából is érkezett már hívó szó. Mindig a házigazda állja a számlát, Magyarországon is ez lesz. A budapesti CPAC-et május 18-20. között tartják, most először Európában. Nem csoda, Orbán anno először biztosította támogatásáról Trump kampányát, amit Trump is viszonzott a magyar választások előtt.

Mivel a CPAC szervezői és résztvevői olykor kapnak pénzt fellépéseikért a vendéglátó államoktól, nem minden republikánusnak fér ez bele. A párt egy stratégája az amerikai igazságügyi minisztériumhoz is fordult egy ilyen eset miatt. A bejelentésből egyenes úton hivatalos vizsgálat lett. A panasz szerint a külföldi szervezetek több mint 150 ezer dollárt költöttek egy februári floridai CPAC-rendezvényre, hogy magukat reklámozzák. Egyes republikánusok szerint nem fér bele, hogy megveszik a szervezetet kilóra.

Schneider ugyanakkor állítja, a CPAC csak azért építi ki a nemzetközi kapcsolatait, hogy a szabadságról cseréljenek eszmét, nem pedig külföldi érdekekről van itt szó. A Reuters arról is ír, hogy a CPAC-ek most már inkább populista és trumpista influenszerek és celebek találkozóivá váltak. Orbán hatalomtechnikáját is hosszan elemzi a cikk, amiben Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem professzora is megszólal:

Magyarország a trumpista republikánusok számára azzá vált, ami Svédország szokott lenni a szociáldemokratáknak: egy mintává.

Rod Drehert, a korábban Orbánnal szelfiző jobboldali újságírót is idézik, aki szerint a magyar miniszterelnök megérti, hogy csata zajlik a civilizációért. Végül az Orbán-barátnak nevezett Szánthó Miklóst, a budapesti CPAC-et tető alá hozó Alapjogokért Központ vezetőjét is megkérdezte a Reuters, aki elmondta, 3 éve keresték meg először a CPAC szervezőit. A hírügynökség szerint a Központot amúgy a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. működteti, ami Szánthóé. Felsorolják, hogyan kapott a Központ 2,3 milliárd, majd 720 millió forint közvetlen és közvetett kormányzati támogatást.

Szánthót megkérdezték még, kik lesznek a fellépők a budapesti konferencián, mire megemlítette Eduardo Bolsonarót, a brazil elnök fiát, Santiago Abascalt, a szélsőjobbos spanyol Vox párt elnökét és persze Orbánt. Arról a Reutersnek nincs információja, az amerikai konzervatívok közül ki teszi tiszteletét a rendezvényen.