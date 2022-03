Medián: biztos, akár jelentős Fidesz-győzelem is várható vasárnap

Magabiztos Fidesz-győzelem várható vasárnap – ez derül ki a Medián friss felméréséből, amelyet a hvg.hu-n publikáltak.

A Medián március végén készült felmérése szerint a kampány hajrájában a kormánypárt megerősítette a már február végén tapasztalt fölényét: bő egy héttel a voksolás előtt a szavazókorú népesség 40 százalékának, a választani tudó szavazók 50 százalékának a támogatását élvezi.

A Medián által készített mandátumbecslés szerint így

a kormánypártoknak 128

az ellenzéknek pedig 71 mandátuma lenne az új parlamentben

ugyanakkor a Mi Hazánk, de a Kutyapárt se jutna be a Medián becslése szerint

a mostani felmérés szerint akár 80 százalékos részvétel is lehetséges.

A Medián ugyanakkor 12 százaléknyi szavazóról állítja, hogy biztosan elmegy szavazni, viszont egyelőre nem tudják, vagy nem akarják megmondani, hogy kire fognak szavazni.

Érdekes ugyanakkor az az adat, miszerint a teljes szavazókorú népesség 48 százaléka szerint rossz irányba mennek a „dolgok” Magyarországon, míg csak 44 százaléka állítja ennek ellenkezőjét. A Medián felmérése szerint az is a kormánypárt mellett szól, hogy a lakosság kétharmada, de még az ellenzéki szavazók egyharmada is a Fidesz győzelmére számít. „Látványos egyébként, hogy mostanra nemcsak a Fidesz–KDNP többsége, de az ország települési megosztottsága is megszilárdult: a kormánypárt–ellenzék szavazatarány Budapesten 27:45, vidéken viszont 43:29, sőt a községekben 50:26”- olvasható a hvg.hu-n megjelent felmérésben.

A Fidesz-szavazók 43 százaléka szerint Oroszország „jogosan lépett” fel, amikor megtámadta Ukrajnát, annak érdekében, hogy megvédje Ukrajnát. A teljes népesség körében azonban 55 százalék szerint jogtalan volt a fellépés, és csak 28 százalék szerint jogos. (17 százalék nem tudott dönteni ebben a kérdésben.)

A Závech ehhez képest jóval szorosabb versenyt ígér: