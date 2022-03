Budai Gyula: Te is orosz gázzal fűtesz, barátom

Az ukrán határnál, a tiszabecsi menekültbázison találkoztunk kedden Budai Gyula fideszes képviselővel, aki az orosz embargóval kapcsolatos feladatokért felelős miniszteri biztosként számtalanszor tárgyalt Oroszországgal és Ukrajnával.

Öt-hat képviselővel együtt jelent meg Tiszabecsen a menekültbázison. Mit tapasztaltak?

Tarpára vittem segítséget, ott van egy ideiglenes idegenrendészeti központ. Ott most csak nigériai egyetemisták vannak, akik Kijevből menekültek. Nekik állítják ki az irataikat, és mennek tovább. Oda vittem élelmiszert meg mindent, ami kell. Most átjöttünk ide Tiszabecsre beköszönni Tilki Attilának, a térség képviselőjének, és már megyek is.

Mi lesz a meglátogatott nigériaiakkal?

Haza akarnak menni Nigériába. Megcsinálják az irataikat, és mehetnek tovább. Tehát nem Fidesz-szavazók… Egyébként kórházi ellátást kaptak, levették tőlük a PCR-tesztet is.

Ukrajna EU-csatlakozásáról mit gondol most?

Én 2014 óta vagyok a Külügyminisztériumban Szijjártó Péter miniszter mellett…

Ezért is kérdezem.

Körülbelül 18 magyar-ukrán külügyminiszteri, elnöki találkozón voltam. Az első-második pont mindig a kárpátaljai magyarok helyzete, a nyelvtörvény volt. És az ukránok befékeztek mindig mindent. Egyébként az EU-csatlakozás nagyon fontos része a nemzetiségekkel kapcsolatos bánásmód, és erről az ukránok hallani sem akarnak. A 40 milliós Ukrajna nem akar hallani 150 ezer magyarról. Engem ez bánt egyedül.

Azzal azért változott a helyzet, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát.

Egyetlen fontos dolog van, hogy legyen béke, ez a legfontosabb, és most szerintem mindenki ezért dolgozik. Én nagyon sokat járok Kárpátaljára, Nagydobronytól kezdve Beregszászig, ez egy nagyon szép, de szegény része Ukrajnának. És azt gondolom, hogy most segíteni kell mindenkinek.

Kiterjedhet a háború Kárpátaljára?

Nagyon remélem, hogy nem.

Van rá esély?

Nem tudom. Senki nem lát bele az oroszok fejébe. Ez a baj.

Azt sem sejtették, hogy Kijevet megtámadják az oroszok?

Én azt hittem, hogy elmegy Moszkvába Macron, elmegy Scholz (a francia elnök és a német kancellár – a szerk.), elmegy Orbán, hogy tényleg nyugalom legyen… Végül is ma Európában a két legnagyobb hatalom, a franciák meg a németek ott voltak Putyinnál. Mind a kettő nagy NATO-tagállam. Mi egy pici szereplője vagyunk ennek. De szerintem azok a gesztusok, hogy jöjjenek ide, itt tárgyaljanak, itt kössék meg a békét, ezek szerintem jó törekevések.

Volt tagja olyan delegációnak is, ami az orosz elnökkel találkozott?

Külügyminiszteri találkozón voltam csak, Szijjártóval mozogtam együtt.

A Nemzetközi Beruházási Bankkal, amit kémbanknak is neveznek az ellenzéki oldalról, illetve Paks 2-vel mi lesz?

Nem tudom. Én is csak a hírekből tájékozódom, és az európai szankciók az energiaszektort, vagyis Paks 2-t nem érintik. Ezt a németek és a franciák blokkolták. Mi kicsi szereplői vagyunk ennek a sztorinak.

De az Orbán-kormány jó kapcsolatot ápolt az oroszokkal.

Igen, de te is azzal a gázzal fűtesz, barátom, az orosz gázzal.

Nem biztos.

Hát mivel?

Lehet, hogy az Schwechatból jön.

Jó, de az is orosz gáz, mert a Gazpromnak ott vannak a tározói. Ez olyan értelmetlen vita szerintem. Nem erről kellene szólnia, hanem arról, hogy legyen vége a háborúnak, legyen béke, mindenki vonuljon vissza oda, ahol volt, üljenek le, és beszéljék meg a problémáikat.

Kiemelt képünkön Budai Gyula és Tilki Attila fideszes képviselők a tiszabecsi határátkelőnél.