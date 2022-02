Orbán a rezsicsökkentést magyarázta az oroszoknak, Putyin fejtágítást tartott az ukrán helyzetről

Hosszútávú gázszerződés és az instabil ukrajnai helyzet is szóba került a két vezető moszkvai tájékoztatóján. Orbán óvatosan lavírozott az EU, a NATO és Moszkva között, a tárgyalások fontosságáról beszélt, no meg az új hidegháborútól való félelméről. Sok mondat hangzott el az energiabiztonságról is, a végén Putyin pedig alaposan elmagyarázta, mit miért tesznek Ukrajna körül.

Közös sajtótájékoztatót tartott kedd este Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Orbánt előtte komoly kritikák érték az európai politikában, hogy az ukrajnai válság közepette Moszkvába látogat. Orbán a tájékoztatón megköszönte a tanácskozás lehetőségét, majd elmondta viccelődve, sose ült még ilyen hosszú asztalnál (a vírus miatt). „A kialakult nemzetközi helyzet miatt ez volt a legfontosabb” találkozó az eddigi 12-ből. Békemissziónak tekintette a találkozót, szerinte egységes az EU, senki sem akar konfliktust Oroszországgal. „Különösen igaz ez ránk, Közép-Európaiakra” – mondta. Ne legyen hidegháború Szerinte térség mindig vesztett rajta, ha kelet és nyugat között konfliktus volt. A hidegháború is sok szenvedést hozott az országra. Ezért abban vagyunk érdekeltek, hogy a feszültség csökkenjen, ne legyen hidegháború – mondta. „Tárgyalásokra és párbeszédre van szükség” – jelezte az irányt Orbán, aki arra kérte Putyint, hogy folytassák a tárgyalásokat, használják a diplomácia eszközei a feszültség csökkentésére. Amit mi tudunk ajánlani, az a magyar modell. Szerinte az a modell, hogy NATO-tagok vagyunk, de közben az oroszokkal jóban. Ehhez kölcsönös tisztelet kell, amit mindig megkapott Magyarország Moszkvától, és vissza. „Ez volt a legsikeresebb év a két ország történetében” Orbán szerint. Két kihívást sikerült együtt elhárítani: az egyik a pandémia, ami alatt 900 ezer magyart oltottak be orosz vakcinával, a másik az energiaválság, aminek során meghosszabbodott a hosszútávú gázszállítási szerződés. 1 milliárd köbméterrel megnövelik a hosszútávú gázszállításoknak, erről tárgyalások lesznek. Beszélt a hazai oltóanyaggyárról, és hogy Szputnyikot is lehet majd ott előállítani. Paks 2-ről azt mondta, hamarosan meglesz az utolsó engedély, ezután jöhet az atomerőmű létesítési fázisa. Ettől lesz Magyarország klímasemleges. Egy orosz-magyar vegyesvállalatot is létrehoznak, aminek az orosz-ukrán határon lévő konténerterminálban lesz szerepe. Kérte még, hogy Putyin tegye lehetővé, több orosz repülő érkezzen Magyarországra, hisz a mostaniak is tele vannak, több turista is jöhetne. Jekatyerinburgból és Kalinyingrádból is legyen közvetlen járat, ezt is kérte. Így zárta: Kiegyensúlyozott, pozitív és konstruktív az orosz magyar kapcsolat, Magyarország elkötelezett, hogy ezt a jövőben is így folytassuk. Rezsicsökkentés, Moszkvában Két-két kérdést engedélyeztek, természetesen az MTVA tehette fel az elsőt: mennyire sikerült javítani az ellátásbiztonságot. Putyin válaszolt, de általánosságban arról, hogy minden kérdésre pozitív választ adott Orbánnak. Szerinte az 1 milliárd köbméter plusz gáz leszállítása nem fog problémát jelenteni. Tudja, hogy kevés gáz van az európai tározókban, jövőre problémák lesznek az európai partnereknél, de Magyarországnak nem lesz erről problémája. Szóba hozta a Budapestet elkerülő, ún. V0-s vasúti gyűrűt is, amibe az oroszok is beszállnak (ebbe kétmilliót tudnak invesztálni, a fordítás során nem mondtak pénznemet). Orbán folytatta: Nyugat-Európában 2-3-szorosára nőtt a háztartási gáz ára, ellenben Magyarországon nem. Azért, mert rezsicsökkentés van érvényben. Orbán ezt kifejezetten az orosz újságíróknak mondta el. Az Interfax hírügynökség a Szputnyik Light-vakcinák magyar gyártásáról kérdezett, de érdemi választ Putyin nem adott. Orbán hozzátette, a hétből hat vizsgálat lezárult a Szputnyik Lighttal kapcsolatban. Putyin még azt is mondta ehhez, könnyebb lesz így légijáratokat indítani Magyarországra, több lesz az oltott személy ugyanis. Az MTI kérdezte még, hogy felmerültek-e új gazdasági együttműködési lehetőségek. Orbán azt dicsérte, a Magyarország által is megszavazott uniós szankciókat jól viselte Oroszország, sőt a magyaroknak nagyobb kárt okoztak, mint Moszkvának. „Sikertelen, kudarcra ítélt eszköznek” nevezte a szankciókat. Putyin elmagyarázza, miért puskaporos a helyzet Az utolsó kérdés arról szólt, hogyan értékeli a két vezető a tárgyalásokat a NATO-val, az EBESZ-szel, mi a vélemény az orosz aggodalmakra adott amerikai válaszról. „A helyzet komoly” – kezdte Orbán. Szerinte a különbségek is jelentősek, a világ megismerte az orosz igényeket, amikre adott válasz nem találkozik ezzel. Szerinte nem áthidalhatatlan a távolság, „lehetséges olyan megállapodást kötni, ami garantálja a békét”, az orosz biztonságot, és elfogadható a NATO-tagoknak is. Szerinte a tárgyalások elérhetik ezt. Putyin megpróbálta megmagyarázni az orosz tettek logikáját. Kaptak olyan ígéretet, hogy a NATO keletre nem terjeszkedik majd. „Most látjuk, a NATO hol tart, Lengyelország, Románia, balti országok” – sorolta a terjeszkedést. Putyin szerint becsapták őket. Aztán az USA felmondta a rakétákra vonatkozó szerződést, sőt több keleti államba is telepíteni akarják. Ezek csapásmérő eszközök szerinte. Ráadásul Ukrajnát fel akarják venni a NATO-ba. Eközben az ukránok a Krímet katonailag akarják visszaszerezni. Ha Ukrajna NATO-tag lesz, ott lesznek a csapásmérő eszközök, és „elkezdődik valami a Krím-félszigeten”. A Krím szuverén orosz terület. Ha Ukrajna elkezd bemenni oda, „akkor a NATO-val fogunk harcolni”. Feltette a kérdést, valaki gondolt-e erre. A kelet-ukrajnai válságot enyhíteni próbáló minszki megállapodásokat szerinte Ukrajna azért nem teljesíti, mert ettől szétszakad az ország. Kölcsönös érdekeket kell megvizsgálni , hisz minden országnak joga van a saját biztonságához. Sokan szerinte nem gondolkodnak Ukrajna biztonságán, csak Oroszország ellen mennek. Szerinte belerángathatják őket egy fegyveres konfliktusba, és akkor jöhetnek az uniós szankciók. Minden fél érdekeit meg kell hallgatni, erre vannak a nemzetközi egyezmények. Putyin állítja, Ukrajna aláássa az orosz biztonságot. Azt mondta, a NATO alapokmányában benne van, a NATO egyeztet a tagokkal arról, felvegyen-e újakat. Tehát mondhatná akár maga az USA, hogy segít Ukrajna biztonságának megőrzésében, de nem veszi fel tagnak. Elmondta, nemrég a francia elnökkel is beszélt, Emmanuel Macron akár követheti is Orbánt Moszkvában. Ezután a két vezető megköszönte a sajtótájékoztatót, Putyin vírusbiztosan egy biccentéssel és egy „Viktor”-ral elköszönt, majd tisztes távolban levonultak a pódiumról.