Kiküldték a leveleket azoknak, akik még nem kérték a harmadik oltást

A hvg.hu és az atv.hu is arról számol be, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elkezdte kiküldeni a leveleket azoknak, akik még nem kérték a harmadik, koronavírus elleni oltást. Az értesítésben arra hívják fel a figyelmet, hogy a vírus erőteljesen terjed, miközben a korábban kapott védőoltások hatása gyengül, a megerősítő oltás viszont újból magas szintre emeli a védettséget.

A levélben emlékeztetnek arra, hogy az oltási akciót december 12-éig meghosszabbították, így előzetes időpontfoglalás nélkül is lehetséges a harmadik vakcina felvétele az oltópontokon.

Orbán Viktor miniszerelnök a pénteki rádióinterjújában jelentette be, hogy mindenkit megkeresnek a harmadik oltással kapcsolatban, aki még nem vette fel azt, mert „a két oltás nem örök életre szól”. A pénteken közölt adatok szerint a beoltottak száma 6 145 984, közülük 5 858 119-en már a második oltást is megkapták, míg a harmadik vakcinát 2 665 330 embernek adták be.