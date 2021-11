Tíz év helyett életfogytiglant kaphat a 17 éves öccsét megölő mórahalmi férfi

Sokkal súlyosabb büntetést kért a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség arra a férfire, aki tavaly nyáron hátba szúrta az öccsét, majd rágyújtotta a házat a haldokló testvérére.

A Szegedi Törvényszék tíz év szabadságvesztésre ítélte a 22 éves férfit júliusban. Az elsőfokú ítélet szerint a 22 éves férfi tavaly január 4-én éjjel kettő után ittasan felkereste 17 éves öccsét Mórahalmon. A testvérek vitatkozni, majd dulakodni kezdtek. A fiatalabb fivér egy késsel megsértette bátyja kezét.

A jóval erősebb bátyja ekkor elvette tőle a kést, majd hátba szúrta. A férfi ezután benzint hozott az udvarról, szétlocsolta a házban és a melléképületben, majd meggyújtotta. A két épület szinte teljesen leégett.

Az eljárás során a történteket többféleképpen magyarázó férfi az írásbeli vallomásában azt állította, hogy az események egy részére nem emlékszik, de kétszer járt a házban, és veszekedtek a fiatalabb fiú drogozása miatt. Másodjára már ittasan tért vissza, újra összeszólalkoztak, öccse késsel támadt rá, meg is vágta a kezét, dulakodni kezdtek, majd egyszer a fiatalabb fiú felkiáltott, hogy megszúrta.

Azt állította, hogy a későbbiekre már nem emlékszik, de azt is elismerte, hogy felgyújtotta a tanyát. Leírta azt is, hogy véletlenül szúrta meg az öccsét, és nagyon bánja a történteket. A szakértői vélemény szerint a fiatal férfi még legalább 15 percig élt a tűz keletkezése után. Halálához a vérveszteség mellett a füstmérgezés is hozzájárult.

Az ítélet ellen az ügyészség a különös kegyetlenség megállapítása, valamint életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett. A fiatal védője gondatlanságból elkövetett emberölés megállapítása és a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.