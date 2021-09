Gyurcsányt és Brüsszelt emlegette Orbán a kihelyezett frakcióülésen

A Magyar Nemzet információi szerint ez volt Orbán Viktor legfontosabb mondanivalója Esztergomban a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén Esztergomban.

A kormányközeli lap úgy tudja, a miniszterelnök már kampányüzemmódban van és ugyanezt várja el mindenkitől. Mint fogalmazott, az ellenfél a régi, ugyanaz, akit 2010-ben egyszer már sikerült legyőzni.

– magyarázta a kormányfő.

Azt üzente a résztvevőknek, ne felejtsék el, Gyurcsányék vettek el egyhavi fizetést és egyhavi nyugdíjat, ők emelték duplájára, sőt háromszorosára a rezsit, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, eltörölték a családi adókedvezményt, felemelték az adókat.

A Magyar Nemzet szerint ez volt a bemelegítés, utána a brüsszeli csatákra is felkészítette képviselőit Orbán. Szerinte amit Brüsszel tényleg komolyan gondol és erőltet a bevándorlásról és az LMBTQ-propagandáról, az a fásult Nyugat-Európában már a mindennapok valósága, de innen nézve az emberek számára egyszerre groteszk, félelmetes és visszatetsző.

Kijelentette: az utolsó órában vagyunk.

Most van az utolsó pillanat, amikor ezt a csapdát még elkerülhetjük, amikor megvédhetjük gyermekeinket. A miniszterelnök mindenkitől azt kérte, legyenek őszinték és egyenesek a magyar emberekkel, mondják el nekik, hogy ez a rengeteg támadás Magyarország ellen azért van, mert a bevándorlás után Magyarország nemet mert mondani az LMBTQ-propagandára is

– magyarázta.

A járványügyi helyzetre térve arról beszélt, az oltás működik, Magyarország működik.

Van elegendő oltóanyag, bárkit be tudnak oltani két héten belül. Aki pedig nem oltatja be magát, vállalja a kockázatot is, hiszen a vírus százszor nagyobb eséllyel támadja meg az oltatlanokat, mint a beoltottakat