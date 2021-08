Patkányharapásokkal magyarázta a szúrt sebeket az áldozatával együtt is alvó budapesti sorozatgyilkos

Beszámítható az a nyereségvágyból, több ember és védekezésre képtelen személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével és más bűncselekmények elkövetésével meggyanúsított E. László, akit két korábbi budapesti gyilkossággal is gyanúsítanak.

A hajléktalan férfi akkor került a rendőrség látókörébe, amikor tavaly augusztusban több késszúrással életveszélyesen megsebesített egy férfit Angyalföldön, a Kámfor utcában.

Később kiderült, hogy a férfi három másik bűncselekményhez is köthető. A gyanúsítás szerint tavaly júliusban összevert egy 37 éves férfit a Béke téren, májusban pedig 21 szúrással megölt egy 29 éves férfit, majd ellopta az értékeit. Négy évvel ezelőtt pedig a Józsefvárosban vert meg úgy egy 65 éves férfit, hogy a kórházban belehalt a sérüléseibe. A Zsaru magazin most újabb részleteket közölt az E. Lászlóval szemben lefolytatott nyomozás részleteiről. Azt írják, hogy a férfi együtt is töltötte az éjszakát a tavaly májusban megölt áldozatával.

Több, az elhagyatott épületbe bejáró tanúnak is feltűnt, hogy az áldozat egy takaró alatt régóta mozdulatlanul, ugyanabban a pozitúrában fekszik. Amikor rákérdeztek a mellette fekvő E. Lászlóra, akkor csak annyit válaszolt, hogy alszik. Amikor az egyik érdeklődő lerántotta a leplet, látta, hogy a fiatalember már halott. A teste pedig tele volt szúrt sebekkel, melyeket E. László patkányharapással próbált megmagyarázni. Végül az egyik tanú értesítette a hatóságokat. Az áldozat ekkor már legalább két napja halott volt.

– mondta a lapnak Czink Tibor, a BRFK életvédelmi osztályának nyomozója.

Később megtalálták a gyanúsítotton az áldozat cipőjét, majd a nyakláncát is a kés rejtekhelye mellett. E. László pólóján pedig azonosították az áldozat vérét. A hajléktalan férfi először szóban elismerte a gyilkosságot, majd a hazugságvizsgálaton is megbukott, de a kihallgatásán már azzal a verzióval állt elő, hogy egy közelben lakó hajléktalan szurkálta össze a „barátját”.

E. László a négy évvel ezelőtt megölt józsefvárosi szállásadójával kapcsolatban is meglehetősen furcsa magyarázatot adott. Azt mondta, hogy már ilyen állapotban találta meg a postaláda alatt. Azt állította, hogy a befogadója italozó életmódot folytatott, ezért állandóan esett-kelt, így aztán nem meglepő, hogy csúnyán összetörte magát. A nyomozás adatai és a szakértői vélemények viszont mind azt támasztják alá, hogy E. László volt az elkövető. A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.