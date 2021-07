Koronavírus: ötvenhat új fertőzött, elhunyt három beteg

Az elmúlt napon 56 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 013 fő.

A gyógyultak száma jelenleg 741 896 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 703 főre csökkent. 84 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 548 451 fő, közülük 5 226 741 fő már a második oltását is megkapta.

Több országban terjed a delta vírusmutáns, ezért aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.