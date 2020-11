PDSZ: az oktatásban kétségbeejtő, összeomlásközeli állapotok uralkodnak

Az oktatás kritikus helyzetben van. Tömegek betegszenek le, a beígért járványügyi intézkedések elmaradnak. Nincsenek adatok, nincsenek információk. Senki nem tud biztosat azon túl, hogy a kollégák sorra betegszenek meg. Az összeomlás szinte elkerülhetetlen

– írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közleményében.

Meglátásuk szerint az oktatásban kétségbeejtő, összeomlásközeli állapotok uralkodnak, miután „intézmények hosszú sora jelzi a megbetegedések számának ijesztő növekedését”. Kétségbeesett kollégák panaszolják a szakszervezetnek, hogy „nem történnek kézzelfogható járványügyi intézkedések”.

Sorra betegednek le a dolgozók: rengeteg jelzést kaptunk arról, hogy a betegség megjelenése után is még napokig járnak a potenciálisan fertőző osztályok, csoportok az intézményekbe, mielőtt valamilyen intézkedés – ha egyáltalán – megtörténik. Előfordul, hogy olyan diákoknak is be kell járniuk, akinek a testvére bizonyítottan COVID-os

– olvasható a közleményben.

A diákok betegségeiről szerintük senki sem tud semmit, sőt a tanárokéról sem feltétlen, mert „sok helyen bejárnak tünetes kollégák is, hiszen egyrészt nincs tesztelés, másrészt nélkülük összeomlana az intézmény”. A közlemény szerint ennek köszönhetően olyan is megtörtént, hogy „pozitív teszteredménnyel rendelkező kollégát is beküldtek tanítani”.

Az intézmények nem kapnak tájékoztatást, a vezetők nem tudják, mit tehetnek, saját hatáskörben akkor sem rendelhetnek el digitális tanrendet, amikor már a kollégák akkora száma hiányzik, hogy a működés fenntarthatatlan

– írja a PDSZ, melyhez számolatlanul érkeznek azok a panaszok, amelyekből kiderül: „az intézményvezetők magukra maradtak a problémával”.

