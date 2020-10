Háborúban nem lehet várost vezetni

Tavaly ősszel jó néhány Balaton-parti településen új vezetőket választottak, azóta viszont sorra oszlanak fel a képviselő-testületek. Vasárnap Balatonszepezden, Szigligeten és Balatonfűzfőn is időközi választást tartanak. Az utóbbi településen a testületben ülők jó ideje egymás alatt is vágják a fát, a jelenlegi és a volt polgármester között évek óta húzódó, kibékíthetetlen feszültség ellehetetlenítette az önkormányzat működését, a két tábor pedig egymásra mutogat.

Nem áll jól a reménytelenül szakadó eső a Balatonnak, de nincs mit tenni, amúgy sem nyaralni megyünk, hanem azért, mert vasárnap polgármestert választanak Balatonfűzfőn (és két másik part menti településen). Szanyi Szilviát a tavaly októberi győzelme után fél évig nem mozdíthatták el a székéből, a jogszabály szerint ennyi időt mindenképp adni kell egy új polgármesternek, majd jött a veszélyhelyzet, amikor megint csak nem lehetett időközi választást kiírni. Annak végeztével azonban bekövetkezett az elkerülhetetlen: július elején feloszlatta magát a fűzfői képviselő-testület.

Megosztottság, gyűlölködés

Szanyi a hivatalban fogad minket, szép épület, főleg kívülről, még elődje és régi ellenfele, Marton Béla újíttatta fel. A portán lázméréssel kezdünk, az interjú viszont nehezen indul, folyamatosan csörögnek a telefonok, ami a választás hetében nem meglepő, sűrű a program: faültetés, egy felújított utca átadása, kampányolás Kontrát Károllyal, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével.

Már a megválasztásom másnapján azt hallottam vissza ellenfeleimtől, hogy ki akarnak készíteni

– tér rá a lényegre a posztért újrainduló polgármester. Tény, hogy Szanyi már megválasztásakor kisebbségbe került a képviselő-testületben, habár két, a Fidesz által támogatott képviselő (Keil Norbert és Lajkó Frigyes) mellette állt, ez kevés volt a korábbi polgármestert, Marton Bélát is a soraiban tudó ellenzékkel szemben.

Martonnal – aki most is képviselőjelölt – a korábban képviselőként dolgozó Szanyinak évek óta rossz a kapcsolata, a polgármester azt mondja, ő nem tudja felvállalni azokat az ügyeket, amelyeket a települést 2010 és 2019 között függetlenként vezető, 30 évig MSZP-tag, de tavaly már a KDNP-be igyekvő Marton képviselt. (A kereszténydemokraták egyébként végül nem kértek belőle.)

A Natura 2000-es terület kivágása, a Jókai iskola áron aluli eladása és egy Balaton-parti terület 45 millió forint alatti értékesítése

– foglalja össze röviden az elődjével kapcsolatos kifogásait Szanyi.

Egyik kihívója, a szintén független Gál Andrea viszont úgy látja, hogy a polgármester Marton Bélával szemben táplált sértettségére és ellenszenvére alapozva vezette a képviselő-testületet. „Személyes bosszúvágy, a kompromisszumkészség teljes hiánya és rendszeres feljelentések jellemzik a városvezetői munkát, ez vezetett a képviselő-testület, majd a település megosztottságához, valamint a polgármesteri hivatalban uralkodó fojtó légkörhöz és a hivatali szakemberek tömeges távozásához” – summázott Gál, aki találkozni nem tudott velünk, de írásban válaszolt kérdéseinkre.

Szanyi ellenben azt hangsúlyozza, az ellenzéke minden pozíciót magának tartott fenn, még a bizottsági kültagok kiválasztásnál sem vette figyelembe a javaslatait.

És azt a programot sem támogatták, amit a választók elfogadtak. Minden eszközzel megpróbáltak ellehetetleníteni

– mondja, és ezért erősen bízik abban, hogy újraválasztása esetén a mögötte álló képviselők többségben lesznek az új testületben. A polgármester mögé tehát a két Fidesz-tag képviselőjelölt is beállt, Szanyi viszont azt mondja, habár öt-hat éve megfordult a fejében, hogy belép a kormánypártba, most már úgy gondolja, egy polgármesternek függetlennek kell lennie.

Gál Andrea képviselőként ugyanakkor méltatlan polgármesteri hozzáállást, az információhoz jutás akadályozását és munkája ellehetetlenítését tapasztalta. Hozzáteszi, hogy a veszélyhelyzet alatt – amikor a polgármesterek többlet jogokat kaptak – a testület többségét alkotó négy képviselő nem vehetett részt a döntéshozatalban, egyszemélyes döntések születtek, amik szerinte nem szolgálták a város érdekét és fejlődését.

Hiába dolgoznak a bizottságok, a bizottsági határozatok többségét a polgármester nem viszi testület elé, és az elmúlt egy évben többször nem hajtotta végre a képviselő-testületi határozatokat. Volt példa arra is, hogy a polgármester egy személyben indított pert az önkormányzat nevében úgy, hogy a testület erről nem is tudott

– panaszolja Gál Andrea. Ő egyébként az egyetlen olyan jelölt, akinek nem láttuk plakátját az északi parti városban. Ezt azzal magyarázza, hogy születése óta Fűzfőn él, több mint tíz éve civil tevékenységet folytat, és hogy „az emberek nem a hirdetőtáblák és az utcára kilógatott választási plakátok alapján döntenek, hanem a személyes ismeretség alapján”.

A harmadik jelölt, a szintén független Bárdi-Farkas János ezt másképp gondolhatja, mivel az ő hirdetéseivel tele a város.

Nem tenne olyat, amit Orbán nem szeretne

A polgármesteri hivatalból hamar átérünk a Báró Wesselényi Miklós alapítványi iskolába, ahol már vár minket a polgármesterjelölt. Rendezett udvaron át jutunk be az épületbe, még egy kis tó is van a közepén, nyáron itt szoktak játszani az általános iskolások. Bárdi-Farkas János már a beszélgetés elején leszögezi, hogy csak a választásról és terveiről beszél.

Megosztó iskola 2012-ben négy Balaton-felvidéki kistelepülés: Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly és Dörgicse önkormányzatnak kezdeményezésére kisiskolás szülők iskolát indítottak, de 2014-ben a helyhatóságok felmondták a szerződést. Az ügyben közmeghallgatást is tartottak 2017-ben, miután az önkormányzatok és az alapítványi iskola vezetője között megromlott a viszony. Az iskola végül 2018-ban Pécselyről Balatonfűzfőre költözött. Az intézmény alapítója és fenntartója Bárdi Farkas János, míg felesége az intézmény vezetője.

Bárdi-Farkas a két tábor között kibékíthetetlen ellentétet lát Balatonfűzfőn, ami már minden helyi életére kihat. Szerinte a városnak nyugalomra és békére van szüksége, ezért először is jobb munkahelyi légkört teremtene az önkormányzatnál, mivel sokan elhagyták azt a feszültség miatt. Sokakkal nem tudunk beszélni a zuhogó esőben, de akikkel igen, azok szintén nyugalmat akarnak, és azt, hogy legyen vége ennek a durva kampánynak.

Bárdi-Farkas azt mondja, felkérésre indult el, de nem árulja el, hogy kik győzködték.

Mögöttem a többiekkel ellentétben egy komoly háttér van

– állítja, bővebb kifejtés helyett pedig azt javasolja, hogy nézzünk körül.

Az irodában magyar zászlókat és kereszteket látni, a polcon mások mellett Horthy Miklós emlékiratait. Azt mondja, mindig is jobboldali érzelmű volt, tavaly meg is alapította volna a KDNP helyi szervezetét, de ez végül nem sikerült. Azt mondja, olyat, amit Orbán Viktor nem szeretne, nem tenne a városban, és elengedhetetlen, hogy egy polgármester jó kapcsolatot alakítson ki a mindenkori országgyűlési képviselővel. Hozzáteszi, inkább magyar befektetőket szeretne látni a Balaton partján, mint külföldieket.

Habár az iskoláról nem akar beszélni, az épületben körbevezet minket, így megnézhetjük, amint Prohászka Béla mesterszakács egy 3D-s ételnyomtató segítségével süteményeket készít, majd kettőt át is ad az igazgatónak: az egyiken az iskola és az ország címere látható, a másikon Bárdi-Farkas arcképe.

Ígéretek Szanyi Szilvia egy szupermarketet hozna a településre, és már egyeztet is erről az egyik egy cégcsoporttal. Tervei között szerepel az utak állapotának javítása, az óvodák, a strandok és a játszóterek fejlesztése. Egy termelői piacot is megálmodott, a Balaton-parti ingatlanokat pedig továbbra is önkormányzati tulajdonban szeretné tartani. Bárdi-Farkas János célja egy vállalkozói központ (inkubátorház) létrehozása a helyi vállalkozóknak, mivel úgy látja, hogy ők nincsenek becsben tartva. Fontosnak tartja az új munkahelyek létrehozását, és beszélt arról is, hogy Fűzfőn nincsen közkikötő, pedig turisztikailag fontos lenne, ezért meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak erre. Egy régészeti parkot is megálmodott már, és szintén szükségesnek tartja egy nagyobb élelmiszerlánc odacsábítását, de csak miután megkérdezték a helyieket, mit szeretnének: egy alsóbb kategóriásat, vagy egy drágábbat? Polgármesteri fizetését a helyi nyugdíjas klubok működésére ajánlaná fel. Gál Andrea úgy látja, hogy a település szenved a megosztottságtól és gyűlölködéstől, a hivatalból pedig annyi szakember távozott, hogy az a működőképességet veszélyezteti, ezért a legfontosabb feladat ennek a biztosítása. Azonnal egyeztetne a megválasztott képviselőkkel, mert „a munka hatékonysága akkor biztosított, ha három helyett mind a hét testületi tag lehetőséget kap”. A vízparti területeket úgy hasznosítaná, hogy a lakosság elől ne legyenek elzárva; olyan bérleti konstrukciós vagy saját beruházásokat szeretne, amiknek a szolgáltatásait a helyiek is használhatják, másrészt az önkormányzatnak rendszeres jövedelmet hoznak.

Szepezden egy iratmegsemmisítés volt a szikra

Balatonszepezden és Szigligeten is most vasárnap tartanak időközi választást. Szigligeten kilenc független jelölt pályázik a polgármesteri tisztségre, köztük a befektetői nyomásra hivatkozva lemondó polgármester, Balassa Balázs fia, Balassa Dániel. Az idősebbik Balassa augusztusi lemondása óta nem szolgált részletekkel arról, hogy milyen, kontrollálhatatlan befektetői igényeket tapasztalt, és a helyébe lépni igyekvő, várkapitányként tevékenykedő fiával is hiába szerettünk volna beszélni, Balassa Dániel azt mondta, csak a választás után nyilatkozik.

A harmadik, időközi választásra készülő északi parti településen, Balatonszepezden viszont elmúltak azok az idők, amikor az érdektelenség után hirtelen tizennégyen indultak a polgármesterségért, vasárnap csak négy független jelölt száll versenybe, miután a testület június végén ott is feloszlatta magát. A posztért újrainduló polgármester, Bocskov Petrov Jordán a 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a járvány miatt – mint szinte mindenhol – Balatonszepezden is megálltak a fejlesztések. A feszültséget mégsem ez okozta a településen, hanem az, hogy egy az önkormányzatban történt iratmegsemmisítés miatt feljelentést tett. Az ügyet egyébként a rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta.

A szándékom nem boszorkányüldözés vagy bűnbakkeresés volt, csak tiszta képet akartam kapni arról, mi történt a távollétemben

– mondja Bocskov.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban és a helyi képviselő-testületben viszont nem nézték jó szemmel a polgármester feljelentését, így megrendült a bizalmuk benne.

A helyi képviselők ellenem fordultak, javaslataimat leszavazták. Számomra akkor telt be a pohár, amikor a Zánkai Közös Hivatal önkormányzati ülésén a képviselőtársaimmal közösen megszavazták a szepezdi kirendeltség kiürítését. Ezzel a helyieket hozták nehéz helyzetbe, mert így most sokkal nehezebb ügyeket intézni Balatonszepezden. A képviselőtársaim elárulták a falujukat, szembe mentek a választói akarattal

– jelenti ki a polgármester, aki könyvvizsgálatot is szeretett volna a hivatalban, de ezt az előterjesztését is leszavazták, háromszor, pedig nemrég 2017 és 2018 közötti pályázati dokumentumokat is lefoglaltak Szepezden. De Bocskov már a jövőbe tekint, abban bízik, hogy újraválasztása esetén olyan képviselők kerülnek mellé, akikkel együtt tud dolgozni.

Bíró Imre alpolgármester, polgármesterjelölt az előző választáson még nem akart indulni a településvezetői posztért, abban bízott, hogy a szepezdiek egy helyit választanak, ő pedig majd beáll az új polgármester mögé. De a helyiek szétaprózták a szavazatokat, és a legjobban kampányoló Bocskov Petrov Jordán nyert – mondja Bíró. Az új polgármester pedig szerinte egy „céges irányító”, aki egyszemélyes vezetésre törekedett.

Szerette egyedül eldönteni a dolgokat, de ezt még át is lehetett volna hidalni. A feljelentés volt az a szikra, ami begyújtotta a tüzet.

Szerinte most már semmi nem halad előre Szepezden, nem nyernek a pályázatokon, és látható volt a testületi üléseken, hogy nem jutnak közös nevezőre.

Van egy csapatom, akik mindennel képben vannak, akik nem csak saját magukért küzdenek, hanem mindenki mindenkiért

– mondja, azt remélve, hogy az új választás megnyugvást hoz a településen.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu