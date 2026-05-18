A Széchényi Könyvtár munkatársa durva videót készített arról, hogy néznek ki a dolgozói terek egy sarokra a Karmelitától

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 15:18
Itt kicsit mások a körülmények, mint a frissen felújított kormányzati épületekben.

Magyar Péter Karmelitában tett tárlatvezetéseiből ihletet merítve gondoltuk, mi is készítünk egyet a Vár egy másik fontos helyéről, a nemzeti könyvtárról

– írta a HVG-nek egy olvasó, aki a könyvtárban dolgozik, és mellé egy rövid filmet is mellékelt arról, milyen állapotokat látni a Karmelita kolostor és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeitől egy sarokra lévő könyvtárban.

A felvételből kiderül, hogy az olvasói tereket pár éve rendbe tették valamennyire, de a dolgozók szerint ezzel csak elfedik a valóságot. A bútorok egyébként itt is a nyolcvanas évekre utalnak. Közben az informatikai rendszer hiányosságai miatt a rendszer akadozik.

A videó szerint a backstage-ben romlanak le igazán az állapotok. Amelyik vécé működik, a vakolat ott is mállik, a csempék hiányoznak. A liftek hetente elromlanak, rendszeresen szorulnak beléjük munkatársak. Az ablakok jó része elromlott, sok hiányzik, emiatt nyáron 30 fokban, télen kabátban dolgoznak a munkatársak. A pénzhiány miatt nincs bogármentesítés, a felvételen is sétálnak csótányok.

A könyvekre sem vigyáznak sokkal jobban. Az OSZK raktárgondokkal küzd, emiatt a könyveket gyakran a folyosón tárolják. Az értékesebb könyveket is csak lakatok védik, mert rendes őrzésre nincs pénz.

