Orbán: az unió most is a magyar példát fogja követni

Állig felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát

– jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban adott péntek reggeli interjú elején, amely nagyrészében a koronavírus elleni védekezésről szólt, (az SZFE körüli botrányról például nem is kapott kérdést a kormányfő.)

“Márciusban csak néztünk ki a fejünkből, hogy mit lehet ezzel kezdeni, most viszont több hónapnyi tapasztalatunk van a hátunk mögött. A védekezés sikere azon múlik, hogy az emberek támogatják-e az intézkedéseket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy eddig 1,7-1,8 millióan küldték vissza Nemzeti konzultáció kérdőíveit.

A kormányfő leszögezte: a koronavírus miatt “három dolgunk van egyszerre.”

Menteni kell az életeket. Az iskolák működtetéshez szükséges feltételeket biztosítani kell. Fel kell pörgetni a gazdaságot. “Ha megint le kell állni a gazdasággal, akkor nagyon nagy baj lesz.”

A fiatalok között szeptember elejére megnőtt fertőzésszámra reagálva Orbán kiemelte:

Arra kell kérni a fiatalokat, hogy most ők is alkalmazkodjanak. Az idősek élete a fiatalok kezében van. Azt kérjük tőlük, hogy azt a néhány szabályt ami van, azt tartsák be.”

Leszögezte azt is, hogy nagy “kórházi kapacitásokat alakítottunk ki. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy név szerint ismerjük a lélegeztetőgépet.” (Ez a megjegyzése különösen cseng annak fényében, hogy kiderült: a magyar kormány irreális mennyiségű, túlárazott lélegeztetőgép-kapacitásra tett szert.)

Általánosságban pedig azt mondta kormányfő: “Nem vagyunk bornírtok, akik magukra zárják az ajtót, új rendszert vezettünk be. Péntek reggel kormányülés lesz, most finomítják tovább a rendszert. A lehető legnagyobb szabadság biztosítása a szükséges korlátozások mellett.” Azt szeretnék ugyanis, hogy a legésszerűbb korlátozásokat eltalálják.

Riporteri kérdésre részletesen reagált arra a brüsszeli kritikára, amely a magyar határzár-gyakorlatot érintette. (Magyarországra szeptember elsejétől ugyanis nem léphetnek be külföldi állampolgárok, de néhány országgal kivételt tesznek, amelyet Brüsszel diszkriminációnak tart.) Orbán leszögezte: érti a brüsszeli “bürokraták okoskodását”, de azt kell megérteniük, hogy a négy ország között mély járványügyi együttműködés alakult ki. Hozzátette, hogy szerinte az unió hamarosan “azt fogja csinálni, mint mi. Ahogy a migráció esetében is történt. Követni fogják a magyar példát, aztán lekerül ez a kérdés a napirendről. Másképp nem fogják tudni kontrollálni a vírust.” Azt is mondta Orbán, hogy nem arról szól a vita, hogy kívül vagy belül van a vírus. “A vírus már belül van, itt is kell tanulni, de az utánpótlást is le kell zárni. Ezért van szükség a határzárra.”

Az oktatásról azt mondta: most nem kell általános szabályt alkotni, többszintes, kifinomultabb rendszer szükséges. “Ahol nem jelent meg a vírus, ott nem kell bezárni az iskolákat.” Tavasszal – tette hozzá – még nem ismertük az ellenfelet, de mára lehetséges, hogy a helyzethez alkalmazkodva az egyik iskola így működik, a másik úgy. “Mindig egyedi döntés kell erről.” Megjegyezte: akár milyen modernül hangzik a digitális oktatás kifejezés, az nem tudja helyettesíteni a személyes találkozást.

Az interjú végén megjegyezte: 15 évvel ezelőtt a világgazdaságban a beruházások 81 százaléka az Nyugatról jött. Ma viszont – tette hozzá – , már 58 százalék jön Keletről. A tendencia egyértelmű, és minden folyamat gyorsabban zajlik, mint azt korábban gondolták. Végül úgy fogalmazott:

tíz év múlva Lengyelország lesz az új Németország.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2018. december 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt