Méregdrágán, irreális mennyiségben vásároltak százmilliárdokért Szijjártóék lélegeztetőgépeket

Rengeteg adattal és ténnyel alátámasztott, részletes tényfeltáró cikket közölt szerda reggel a 444.hu a Külügyminisztérium hatalmas, 300 milliárdos, 16 ezer darabos lélegeztetőgép-beszerzéséről.

A meghökkentő és súlyos információkat tartalmazó cikknek már a kezdése is erős:

Több ezer olyan lélegeztető áll valahol becsomagolva Magyarországon, amit idén vásárolt a magyar kormány, és soha nem fogja használni azokat. Legfeljebb akkor lesz ezekre szükség, ha ősszel újabb, a tavaszinál 250-szer erősebb hulláma jön a koronavírusnak. A felhalmozott több mint húszezer lélegeztetőgép használatára pedig egyébként sincs elég kiképzett szakember és megfelelő infrastruktúra.

A portál közérdekű adatigénylése során kiderült, hogy az első között egy maláj céggel, a G. R. Technologies-zal kötött szerződést a külügy, 6258 lélegeztetőre. „Ennyi elég is lett volna a szükségesnek vélt kapacitás kiépítésére. De hiába fizettünk 178 milliárd forintot ezekért az eszközökért, a külügy nem állt le a vásárlásokkal, és több más forrásból vett további 10 ezer új gépet. Miközben az állami kórházellátó is vásárolt majdnem 2500 darabot” – olvasható a cikkben, amely kiemeli: a pluszkiadás nem pár milliárd, hanem alsó hangon is száz milliárd forint, amit lehetett volna az egészségügy további felkészítésére fordítani.

Ezzel a bevásárlással jelenleg mintegy 20 ezer lélegeztetőgép van Magyarországon, noha a szakemberek állítják, állították, hogy legfeljebb egy 7500-8000-es kapacitásra lehet szükség. Egyébként a Kossuth Rádióban Orbán Viktor is ezt mondta korábban.

A cikkben részletesen szerepelnek azon cégek nevei és rendelésszámai, amelyektől Szijjártó Péterék vásároltak lélegeztetőt. Általánosságban érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak a darabszám lett túlrendelve, de a gépek árai is többszörösen mozognak az ilyen készülékek piaci ára felett – mindezt úgy, hogy jó részükre aligha lesz szükség.

A Külügyminisztérium a túlrendelést azzal indokolta, hogy biztosak akartak lenni abban, hogy meg is érkeznek a megrendelt eszközök. Valóban volt olyan cég, amelyik nem tudta teljesíteni a vállalását, de messze nem akkora arányban, mint amennyire túlrendelte magát a minisztérium.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a 471. számú főút Debrecen-Hajdúsámson közötti, négysávosított szakaszának átadásán 2020. augusztus 25-én. MTI/Czeglédi Zsolt