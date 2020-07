Több ezer ember vonul az Indexért a Karmelita Kolostor elé

Cikkünk folyamatosan frissül.

Több ezer ember gyűlt össze a Kolosy tér melletti Puskás Öcsi téren, hogy a Momentum szervezésében az Indexért és a sajtószabadságért tüntessenek. A tér az Index szerkesztősége közelében van, és szinte teljesen megtelt. Itt csak a gyülekező van, ahol Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja köszöntötte ez embereket.

Hajnal szerint Magyarország jelenleg nem normális ország, és köszöntötte az összes párt szimpatizánsait. Elmondta, hogy a Karmelita kolostor elé fognak vonulni a várba, ahol beszédeket mondanak majd. Felszólal Orosz Anna, a párt alalnöke, Cseh Katalin EP-képviselő, Fekete-Győr András elnök és Gulyás Balázs is. Hajnal megkért mindenkit, hogy haladjanak el az Index szerkesztősége előtt és hajtsanak fejet a lapért.

A menet elején ott van Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes is, de ott van Bródy János és Uj Péter, az Index alapító főszerkesztője is. A Lajos utcán indulnak el, és a Fő utcán folytatják a sétát. Hajnal szerint körülbelül másfél óra , mire odaérnek, de szeretettel várnak mindenkit, aki csak oda szeretne felmenni. A villamosközlekedés a téren teljesen leállt, kifejezetten sokan vannak. A tömegben ott vannak az Index újságírói is. Sokan várnak a Batthyány téren is, mert a villamos onnan nem megy tovább Óbuda felé.

A tüntetés hangulata komor, látszik, hogy sokakat megviselt a lap bezárása. A tüntetők a menetben először azt kiabálták, hogy

Nincs másik!

Majd a Margit-híd környékén váltottak arra, hogy

Mocskos Fidesz!

A Karmelita Kolostor előtt van rendőri készültség, de tüntetők nem nagyon vannak. Pártucat rendőr állt be a kordonok és a kolostor épülete közé.

A háttér

A tüntetést a Momentum hirdette meg Dull Szabolcs főszerkesztő kirúgása után, de később több másik párt és civil szervezet is beállt mögé. Dullt szerdán rúgta ki Bodolai László, az Indexet tulajdonló kuratórium vezetője. A főszerkesztő ezután arról beszélt a szerkesztőség előtt, hogy pénzt ajánlottak neki, ha hallgat.

Ne hallgassunk!

– kérte őket egy kiszivárgott videóban. Az Index szerkesztősége már aznap válaszokat követelt Bodolaitól és Szombathy Páltól, akit frissen nevezett ki vezérigazgatónak. Másnap kérték, hogy Bodolai helyezze vissza Dullt a posztjára, de ezt nem tette meg. A szerkesztőségből ekkor négy ember felmondott, de a felmondási hullámot látva Bodolai eltűnt az épületből.

A szerkesztőség úgy tudta, másnap délre jön vissza, de akkor sem találták ott. Ezért mostanra nyolcvannál is több ember vonult át az irodájába, hogy az asztalára tegye a felmondását. Munk Veronika főszerkesztő-helyettes akkor ezt mondta: