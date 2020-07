„Meg fogsz ölni, ember” – új részletek derültek ki George Floyd haláláról

Több mint húsz alkalommal mondta a rendőröknek George Floyd, hogy nem kap levegőt. Tudta, hogy meg fog halni, és a gyermekeitől búcsúzott. Új részletek derültek ki a rendőri intézkedés közben meghalt fekete férfi életének utolsó pillanatairól, ami példátlan tüntetéshullámot indított el az Egyesült Államokban.

Egészen mostanáig csak szemtanúk videóiból, valamint biztonsági kamerák felvételeiből lehetett tudni, hogyan halt meg május 25-én Minneapolis városában George Floyd, aki azután vesztette életét, hogy egy rendőr több mint nyolc percen keresztül térdelt a nyakán, miközben a fekete férfi többször is jelezte, hogy nem kap levegőt. A 46 éves Floyd halála az egész Egyesült Államokban példátlan tüntetéssorozatot indított el a rendőri erőszak, valamint az egész ország átszövő intézményesített rasszizmus ellen, aminek hatására átfogó rendőrségi reformokat kezdtek bevezetni helyi és országos szinten is.

Szerdán eddig még nem ismert részletekre derült fény, miután nyilvánosságra hozták a Floyd letartóztatásában részt vett két rendőr testkamerája által rögzített felvételek leiratát. A 82 oldalas dokumentum mellett közzétették az egyik rendőr, a 37 éves, újonc Thomas Lane kihallgatásának szövegét is. Magukat a felvételeket nem tették közzé.

A leirat tanúsága szerint Floydot halálfélelem fogta el, amikor a helyszínre elsőként kiérkező két rendőr, Lane és Alexander Kueng őrizetbe akarta venni, mert egy hamis húszdolláros bankjeggyel fizetett egy boltban. Az autójában ülő Floyd rettegve könyörgött Lane-nek, aki a pisztolyát előhúzva közelítette meg a férfit. Floyd kétségbeesetten könyörgött:

Ember, meglőttek. Ugyanígy lőttek meg, biztos úr, korábban. Biztos úr, könyörgöm, ne lőjön le. Könyörgöm, ember.

Amikor Lane megkérdezte az autójában ülő egyik szemtanút, hogy miért viselkedik Floyd ilyen furcsán, miért nem emeli fel a kezét, és száll ki a járműből, a nő elmagyarázta, hogy korábban egy rendőr egy hasonló helyzetben rálőtt Floydra, és ő azóta fél a rendőri intézkedésektől.

A két rendőrnek végül sikerült kiszedniük az autóból Floydot, akit először a járdára ültettek, majd tiltakozása ellenére be akarták rakni a járőrautóba. Floyd ekkor ideges és izgatott lett, és többször is kérte a rendőröket, hogy ne rakják be az autóba, mert klausztrofóbiás, és szorongástól szenved, valamint koronavírusos volt, nagyon fél, és nem kap levegőt.

Ekkor érkezett meg a helyszínre Derek Chauvin és Tou Thao. Előbbi volt az, aki végül Floyd halálát okozta azzal, hogy a földre fektetett férfi nyakán térdelt több mint nyolc percen keresztül. Floydot ugyan berakták a járőrautóba, de mivel ott beverte a fejét és vérezni kezdett a szája, végül kivették, és a földre kényszerítették.

Miközben Chauvin a nyakán térdelt, Floyd többször is jelezte, hogy fáj a nyaka, és nem kap levegőt, és közölte a rendőrrel:

Meg fogsz ölni, ember.

Amire Chauvin annyit válaszolt:

Akkor ne beszélj, ne ordibálj, nagyon sok oxigén kell a beszédhez.

Floyd mintha megérezte volna, hogy meg fog halni. Elhunyt édesanyját és a gyerekeit szólongatta:

Anya, szeretlek. Mondjátok meg a gyerekeimnek, hogy szeretem őket. Halott vagyok.

Amikor a jelenetet figyelő járókelők jelezték a rendőröknek, hogy Floyd mintha nem lélegezne, és nem is mozogna, Kueng ellenőrizte a pulzusát, de többszöri próbálkozásra sem tudta kitapintani. Chauvin ezután még két percen át térdelt a férfi nyakán, egészen addig, amíg a kihívott mentősök meg nem érkeztek a helyszínre.

Floyd halála miatt mind a négy rendőrt elbocsátották a minneapolisi rendőrségtől, és letartóztatták őket. Chauvin ellen nem előre eltervezett szándékos emberölés (second degree murder), gondatlanságból elkövetett emberölés (third degree murder) és halált okozó veszélyeztetés (second degree manslaughter) vádjával indítottak eljárást, míg a három másik rendőr ellen ezeknek a bűncselekményeknek az elősegítése és támogatása miatt. Mindannyian akár negyven évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak, ha bűnösnek találják őket.

A testkamerák felvételeinek leiratát Thomas Lane rendőr ügyvédje hozta nyilvánosságra, miután az ügyfele elleni vádak ejtését kérte a bíróságtól. Earl Gray elmondása szerint az újonc Lane, aki mindössze négy napja dolgozott rendőrként, csak a veterán Chauvin utasításait követte, bízott a kiképzőként is dolgozó rendőrben, és egyáltalán nem működött együtt vele Floyd megölésében.

Az ügyvéd kiemelte, hogy Lane többször is megkérdezte Chauvint, hogy nem kéne-e az oldalára fektetni Floydot, de bízott a nála jóval tapasztaltabb kollégájában, hogy tudja, mit csinál. Lane Floyd lábát fogta, miközben Chauvin a férfi nyakán térdelt. Gray szerint a testkamerás felvételek bizonyítják, hogy ügyfele nem játszott szándékos szerepet egy bűncselekmény elősegítésében, és azzal sem volt tisztában, hogy Chauvin bűncselekményt követ el.

Lane-t június 11-én engedték ki az előzetes letartóztatásból, miután letették érte a 750 ezer dolláros (235 millió forint) óvadékot. Kueng egy héttel később, Tao pedig az előző héten távozhatott az előzetes letartóztatásból, a szintén 750 ezer dolláros óvadék befizetése után. Chauvint, akire egymillió dolláros (312 millió forint) óvadékot szabtak ki, még mindig egy megyei börtönben tartják fogva.

A bíróság jövő tavaszra, március 8-ára írta ki a négy rendőr tárgyalását. Az első előzetes meghallgatást idén szeptember 11-én tartják.

Kiemelt kép: J. Phillip-Pool /Getty Images /AFP