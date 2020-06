Három évet kapott a húsvéti ceglédi ámokfutó sofőr

Az előtt egy órával is közlekedési szabálysértést követett el, magyarán, gyorshajtáson kapták a sofőrt Cegléden, hogy aztán a belvárosban 150 kilométer per óra körüli tempóra gyorsítva, onnan vészfékezéssel 100 körüli sebességgel elütött két fiatalt, egyikük szörnyethalt, a lány barátja súlyos sérüléseket szenvedett, ma is nehezen tudja használni a több helyen eltörött lábát – ez csak az egyik súlyosbító tényező volt, amelyet az ügyész sorolt az ügy mai előkészítő ülésén.

A tragédia tavaly húsvét előestéjén történt, vagyis 14 hónap telt el az óta.

A húszas évei elején járó gázoló helyismerettel rendelkezett, születése óta Cegléden lakott, a tragédia szombat éjfél előtt nem sokkal történt, a városban rendezvények voltak, nagy volt a gyalogos forgalom a belvárosban, mindez nem feszélyezte a sofőrt. Egy körforgalomból gyorsítva jött ki az autójával, onnan durván 300 méterre van az ütközés helyszíne, addig két zebra is van, azokon 115, illetve 140 körüli tempóval száguldott át (majd egy kicsit még gyorsult tovább), és hiába fékezett, ilyen nagy tempónál esélye sem volt elkerülni az ütközést – hangzott el az ülésen. (A szakértői jelentésben szerepelnek ezek, amelynek lényegéről a 24.hu korábban beszámolt.)

A gázolónak priusza is volt fiatal kora ellenére: a megelőző 2 évben 4 szabálysértést követett el, akkor is gyorshajtáson kapták, de megúszta 10-20 ezer forintos helyszíni bírságokkal.

Autója fel volt tuningolva, a gyárilag 306 lóerős BMW így 400 lóerőssé vált, és traffipaxblokkoló is volt az autóban, amely aktív volt, vagyis be volt kapcsolva.

Mindezek miatt állapította meg az ügyész, illetve a bíró, hogy a vádlott arra volt berendezkedve, hogy túllépje a sebességet.

Ügyvédje a mostani ülésen arra hivatkozva kért enyhébb ítéletet, hogy a gázoló nem volt tisztában azzal, hogy az apja tulajdonában álló, de a gázoló által használt autót apja feltuningolta, illetve hogy milyen más átalakításokat hajtott végre az autón.

A sofőr a rendőrségi eljárás során szinte a végéig tagadta tettét, csak a nyomozás végén ismerte be azt.

A mostani előkészítő ülésen a gázoló beismerte tettét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A gázoló megtörtnek, félénknek látszott, rá sem lehetett ismerni a korábbi Facebook-képeken látható, illetve helyiek elbeszélése szerint magabiztos fiatalra. A mostani ülésen kerülte mások tekintetét, pedig ott volt az elhunyt lány anyja és az életben maradt fiú is.

A gázoló ügyvédje azt kérte, hogy csak felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtsa a bíró. Azonban a bíró az ügyészség álláspontját elfogadva 3 év fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte az ámokfutó sofőrt. Jó magatartás esetén legkorábban két év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Talán csak véletlen, de fél évvel ezelőtt egy Kecskeméthez közeli településre jelentkezett be a gázoló, állítása szerint ott is lakik – így aztán könnyen lehet, hogy az egyik legenyhébb fogháznak tartott kecskeméti intézménybe kerül majd.

Az igazságügyi szakértői vélemény szerint – amelyre az ügyész és a bíró is támaszkodott – a gázoló a fenti magatartása, egyebek mellett az évek óta folytatott száguldozása miatt járművezetésre alkalmatlan.

Hiába kérte a gázoló ügyvédje, hogy csak meghatározott időre vegyék el a jogosítványát, a bíróság egyetérte az ügyésszel örökre eltiltotta a vezetéstől a sofőrt.

Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott három nap gondolkozási időt kért annak eldöntésére, hogy fellebbez-e.

Az ítélet után beszéltünk az elhunyt lány anyjával és az életben maradt, de súlyos sérüléseket szenvedett fiúval, egyikük sem érzett elégtételt.

A ceglédi gázolás ügyét az elejétől fogva követtük, cikkeinket ezen az oldalon gyűjtjük, így írtunk arról, hogy a gázolónak befolyásos családja van, a korábbi városvezetés és a rendőrség éveken át félrenézett a belvárosban való száguldozás ügyében, és hogy a család vállalkozása önkormányzati intézményekkel több szerződést is kötött, az után is, hogy a tragédia megtörtént. A város élén új, immáron független polgármester áll, de a kormánypárti vezetésű többség maradt a képviselőtestületben. Véda-kapu felállítását ígérték már jó ideje a baleset utcájára, de az építkezés nem kezdődött el.

Kiemelt kép: a 2019. húsvét előestéjén történt gázolás helyszínénél az áldozatra, Bognár Emesére emlékezve folyamatosan mécsesek égnek, szalagok borítják a fát. Fotó: Baksa Roland/24.hu