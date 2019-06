Ceglédi tragédia: éveken át 8 kamera vette a száguldozókat, mégsem történt semmi

A ceglédi városvezetés büszkén tudatta nem egészen három éve, hogy 2015 októberétől 28 kamerából álló közterületi térfigyelő rendszer állt üzembe. Ebbe tavaly év elején még tíz kamerát bekötöttek. A rendszert az önkormányzati hivatalon belül dolgozó közterület-felügyelők kezelik, üzemeltetik.

Csakhogy nagyon úgy tűnik, hogy a kamerafelvételeket nem igazán használták fel eddig. Ha megtették volna, akkor aligha történhetett volna meg az a borzalmas baleset húsvét előestéjén, amelyben meghalt egy 18 éves lány, barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Egy minden jel szerint nagy sebességgel közlekedő BMW-t vezető, szintén helyi fiatal ütötte el őket a belvárosban.

A 38 kamerából legalább 8 (4×2, mert egy-egy ponton két kamera van, 90-120 fokot zárnak be egymással, így segítségükkel az előttük elhaladó autó, motor sebességét is meg lehet állapítani) azokon a belvárosi útszakaszokon van, ahol az évek óta – általában pénteken, szombaton – zajló esti száguldozások gyakoriak.

Két kamera a húsvét előtti balesettől 100 méterre (az egyik, a 9. számú pont oda is lát a baleset helyszínére, a térinformatikai rendszerben a térfigyelő kamerák előtti négyzetet bejelölve látható), a baleset utcáján található, újabb kettő további 150 méterre, ugyanazon az utcán. Helyiek elmondása szerint a gázoló a városháza épülete irányából jött (egy jobbkanyarral fordult rá a baleset utcájára), ott is van két kamera, és a városházával szemben is.

A térképen piros karikák jelzik a közterületi kamerák helyét, zöld a baleset helyszínét, lila vonal azt, hogy milyen útvonalon haladt a gázoló autó:

A gázoló Facebook-oldalán a háttérkép is egy olyan pillanatot ábrázol, amikor pont a városháza előtt két gyorshajtó üldözi egymást, egyikük alighanem ő, a másik autó szintén fiatal sofőrje egy-két évvel ezelőtt nem messze onnan leszaladt az útról és egy ház kerítése fogta meg.

Vagyis ezek a kamerák az elmúlt bő három és fél évben sokszor fel kellett hogy vegyék a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel hajtó sofőröket. Ezt a társaságot jól ismerik helyiek, 10-15 fiatal alkotja a csoportot, akik gyakran gyülekeztek, várakoztak a baleset helyszínétől 150 méterre levő parkolónál, bőgették a motort, többüknek tuningolt autója van. Környékbeliek aláírásgyűjtést is szerveztek, kérték a fideszes városvezetést és a rendőrséget, hogy vessenek véget az életveszélyes és a lakók pihenését is zavaró gyorshajtásnak. Legfeljebb egy hónapig, ha rend volt a tavaly szeptemberben átadott lakossági petíció után, aztán mintha mi sem történt volna, folytatódtak a belvárosi száguldozások – mondták helyiek a 24.hu-nak.

Pedig könnyű lett volna lekapcsolni az életveszélyes manővereket végrehajtó társaság tagjait, csupán a közterületi kamerák felvételeit kellett volna figyelni.

Ezért megkerestük az önkormányzatot, az iránt érdeklődtünk, hogy kezdeményezte-e a városvezetés a rendőrségnél a tragédia előtti másfél évben, hogy emeljék ki a forgalomból a száguldozókat, egyáltalán, a baleset előtti években megosztotta-e a kamerafelvételeket a rendőrséggel a Takáts László polgármester által vezetett önkormányzat, ha igen, hány alkalommal történt ilyen. A ceglédi önkormányzat hallgatásba burkolózott. (Ahogyan tette azt a baleset után is közvetlenül, amikor felkerestük a hivatalt, hogy kérdéseket tegyünk fel a polgármesternek, a baleset helyszínét is magába foglaló körzet önkormányzati képviselőjének, jegyzőnek.)

A rendőrségtől is szerettük volna megtudni, hogy hány alkalommal kapott a baleset előtti másfél évben, tehát a közterületi kamerarendszer teljessé tétele óta felvételeket az önkormányzattól a száguldozásokról, hányszor fordult elő, hogy a rendőrség kérte a felvételeket, és hányszor történt meg, hogy a városvezetés, közterület-felügyelők maguktól értesítették a szűnni nem akaró gyorshajtásokról a rendőrséget.

A rendőrség rövid válaszának lényege, hogy akkor kértek felvételeket az önkormányzattól, ha azt konkrét esetekben szükségesnek látták („a közterületi kamerafelvételek rendőrség általi bekérése és felhasználása az egyes eljárásokban felmerülő egyedi indokoltság alapján történik.”) Azt azonban nem mondták meg, hogy 2018 eleje óta hányszor fordult ez elő, azt állították ugyanis, hogy

ezekről az esetekről az ön által megjelölt adatkérési szempontoknak megfelelő külön kimutatást nem vezet a Ceglédi Rendőrkapitányság.

