A bajaiak roma származásáról is adatokat gyűjtött a volt fideszes önkormányzat cége

2000 nevet és címet tartalmazó lista került elő egy bajai önkormányzati cég irodájából. A város új momentumos polgármestere Nyirati Klára az RTL Híradónak azt mondta: nem is tudtak az iroda létezéséről, véletlenül találták meg. Ekkor látták, hogy egy 2013-as kutatáshoz kikért címlistát nem semmisítettek meg és szembesültek azzal is, hogy a város pénzén arról is érdeklődtek: szimpatikus-e nekik az akkori fideszes polgármester, Zsigó Róbert, vagy hogy a válaszadó kire szavazott.

A kérdezőbiztosnak ráadásul meg kellett figyelnie, hogy a válaszadó milyen épületben lakik és azt is fel kellett jegyezniük, ha roma származású embertől kérdeztek.

A Baja Marketing korábbi vezetője a RTL KLub Híradójának annyit mondott az esettel kapcsolatban, hogy

nem emlékszem, nem látom a papírokat.

Zsigó korábbi fideszes polgármester, jelenleg a fideszes országgyűlési képviselője sem volt sokkal beszédesebb. Azzal védekezett, hogy nem ismer ilyen kutatást, ő nem rendelte meg, és politikai támadásról beszélt.

Így az továbbra is kérdés marad, hogyan fordulhatott elő, hogy egy önkormányzati cég a tudta nélkül rendelet meg egy közvélemény kutatást, amiben Zsigó Róbertről is szó van.