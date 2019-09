Karácsony vitára hívta Tarlóst

Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt rövid videót tett közzé, hogy vitára hívja Tarlós Istvánt.

– mondta Karácsony, aki reméli, hogy „Tarlós nem lesz olyan gyáva, mint a főnöke, aki nem mer tíz éve vitatkozni”.

Tarlós István főpolgármester még júniusban így beszélt egy interjúban:

Olyan vitára, amilyet most láttunk – utalt az előválasztásokban lezajlott vitákra –, olyanra biztosan nem kerül sor, nem tudom, hogy ilyennek van-e értelme. Abban is biztos vagyok, hogy egy Gulyás Marci által moderált vita biztosan nem lesz. Meglátjuk, hány jelölt lesz, meglátjuk, mi lesz a helyzet szeptemberben. Én csak olyan vitát tudok elképzelni, hogy nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel. Ha egymással szembeállunk, és előre meg nem beszélt témákról face to face egymást kérdezzük, ilyet nem zárok ki. Nem azt mondom, hogy biztosan lesz, de ilyet nem zárok ki .Operettalakításokban viszont biztosan nem veszek részt