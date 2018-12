Az MSZP elnökségi tagja felolvasta a tüntetők követeléseit az Echo Tv-n

Bárány Balázs volt az egyik meghívott vendég a kormánypárti Echo Tv napi aktuális című műsorában, ahol a túlóratörvényről és a kormányellenes tüntetésekről kérdezték.

A műsorvezető első kérdése az volt, mit akarnak az ellenzéki képviselők az MTVA elfoglalásával, mire a szocialista politikus elővette a farzsebéből az öt pontot, és felolvasta az egészet.

Aztán visszakérdezett,

félelmetes volt, amit most mondtam? Csak azért, mert a komplett magyar propagandagépezet, beleértve a köztelevíziót, meg a magyar kormányt, ettől az öt darab mondattól retteg most már 24 órája. Ez az a mondat, amit az ellenzéki tüntetők nem olvashattak be a közmédiába.