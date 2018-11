Három buszvezetőt is kifosztott egy 16 éves fiú Ózdon

A Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság szerdán elrendelte annak a 16 éves fiúnak a letartóztatását, aki három autóbuszvezetőtől lopta el a személyes tárgyait és a buszokban tartott pénzt Ózdon.

Az Ózdi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a fiatalkorú gyanúsított október elején az ózdi autóbuszállomáson – kihasználva, hogy a sofőrök a pihenő helyiségben tartózkodtak – a nyitott ablakon keresztül három autóbuszba mászott be és a járművek pénztárgépéből készpénzt, valamint a buszvezetőktől szintén pénzt és különböző használati tárgyakat lopott el. A nyomozás során az is megállapítást nyert, hogy a fiatalkorú további két sértettől ellopta a mobiltelefonját valamint három bolti lopást is elkövetett.

A fiú a bűncselekményeket próbára bocsátás illetve több, ellene vagyon elleni bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el.

A bíróság osztva az ügyészség álláspontját megállapította, hogy a gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, ezért a kényszerintézkedés elrendelése mellett döntött.