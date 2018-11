Pedofíliagyanú Cegléden: a szülők részletesen elmesélték az ő verziójukat

A gyanú szerint megerőszakolt négyéves ceglédi kislány szülei szerint fatális tévedés történt, Krisztina és Lucian azt állítja, a gyereket baleset érte.

Az RTL Klub Fókusz című műsorának adott interjúban elmesélték, a baleset napján a kislányok édesanyjukkal sétáltak kint az udvaron, amikor Andika felcsimpaszkodott

egy ilyen 500 kilós súlyra.

Krisztina látta, hogy a gyerek odaszaladt, rá is szól, hogy jöjjön vissza, mert veszélyes környéken van. De már késő volt, mikor odanézett, csak azt látta, hogy a kislány a súlyt magára húzza.

Kihallgatták a megerőszakolt ceglédi kislány rokonainak munkát adó férfit Továbbra is kórházban tartják a 4 éves kislányt, apja és nagybátyja újra dolgozik.

Lucian azt mondja, sokkot kapott, nem is emlékszik pontosan, hogyan billentették át a súlyt.

Csak arra emlékszem, hogy mikor még a bokája volt alatta, alányúltam vállal, megkapaszkodtam, apámmal ketten annyit billentettünk a súlyon, hogy a feleségem ki tudta húzni a súly alól

– emlékezett vissza az apa, aki azonnal felkapta a gyereket és rohantak vele a ceglédi kórházba.

Azt mondja, hibáztatja magát, mert most már tudja, hogy mentőt kellett volna hívnia, és akkor legalább lennének tanúk arra, hogyan történt a baleset. De akkor nem tudott gondolkozni, csak felkapta a kislányt és azonnal rohantak vele.

A kislánynak már annyira fájt a lába, hogy nem bírtam nézni, hogy fáj a lába és ne tegyek semmit. Bementem vagy kétszer szóltam a orvosnak, hogy doktor úr, nagyon fáj a kislány lába tegyünk valamit. De mindig azt mondta, hogy várjanak a sorra.

Az egyik nővér segített lehúzni a lány nadrágját, ekkor látszott, hogy véres volt a lába. A betegszállító felvitte a nőgyógyászatra, de oda már nem engedtek be minket.

A szülők azt mondják, velük nem közöltek semmit. A kislányt elszállították Budapestre, megműtötték a combját. Úgy volt, hogy a bokáját is megoperálják, de végül az orvosok úgy döntöttek, azt nem kell. A baleset után nem sokkal megjelentek a rendőrök is, és mindenkit kihallgattak. A kislány nagybátyját többször is, hazugságvizsgálóval. A család férfi tagjaitól DNS-t is vettek. Majd a kisebbik 13 hónapos kislányt elvitte a gyámhivatal.

A szülők nem értik mi zajlik körülöttük. Azt mondják lehet jobban oda kellett volna figyelniük a kislányukra, de állítják, baleset történt. Szeretetben nevelték gyerekeiket, mesélik. A kislány rendesen járt óvodába, az óvónők is nagyon szeretik.

Feljelentést akartak tenni a gyámhivatalnál, amiért elvették tőlük a gyerekeket, de nem vették fel a panaszukat. Azt sem tudják, hogy hol tart a nyomozás. Most mind a két kislány nevelőszülőknél van. Látogatni sem látogathatják őket.