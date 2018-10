Tömegverekedés miatt rendőrök szállták meg a Blaha Lujza teret

Csaknem tucatnyi rendőrautó és vagy harminc rendőr szállt ki a Blaha Lujza tér és a József körút sarkán lévő Blaha Sörözőhöz – írta a 168 Óra. A kocsmában tömegverekedés tört ki, aminek nem volt köze a nemzeti ünnephez. A verekedőket a helyszínen lévő rendőrjárőrök próbálták megfékezni, eközben egyikük megsérült.

Miután erősítést hívtak, az ünnepi rendezvények miatt amúgy is készenlétben lévő rendőrök lepték el a környéket, mindenkit igazoltattak, és a lap információi szerint hat embert előállítottak.

Olvasóink is arról számoltak be, hogy rengeteg a rendőr a környéken, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt. Egyikük egy képet is küldött a kiérkező, tucatnyinál is több rendőrautóról: