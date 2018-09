Reagált az Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója a szívsebész felmentésére

Szerdán írtuk meg, hogy távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről Dr. Székely Lászlónak. Az intézet főigazgatója azzal indokolta az országos hírnevű szívsebész menesztését, hogy egy korábbi műtét során megbízással nem rendelkező külső orvos (egy plasztikai sebész) segítségét kérte.

Dr. Andréka Péter, az intézet megbízott főigazgatója egy nappal a hír megjelenése után reagált a 24.hu-nak. Válaszában azt írja, hogy egy súlyos jogi-etikai vétség miatt a tegnapi napon felmenteni kényszerült a munkavégzés alól dr. Székely László szívsebész osztályvezető főorvost.

A megbízott főigazgató válaszából kiderül,

a döntés egy több hete tartó vizsgálat eredményeként született meg,

és „meghozatalában egy teljes szakértői és jogi apparátus segédkezett.” Dr. Székely László felmentését azzal indokolja, hogy

a betegutak teljes és tudatos összekeverése, vagyis az államilag finanszírozott szívműtét és a privát plasztikai műtét egy időben történő elvégzése nem engedélyezhető.

Mint fogalmaz:

A hatályos jogi és etikai szabályokat még a legkiválóbb szakembereknek is be kell tartaniuk, jóérzésű és felelősségteljes orvosként nem hozhatnak betegeik nélkül döntéseket az ő életüket befolyásoló kérdésekben. Ezen túl a dokumentációs rend szigorú megsértése azzal, hogy egy szívműtét alatti nem sürgős, ismeretlen típusú és forrású implantátummal egy jogtalanul elvégzett emlőplasztikai beavatkozás kerül tudatosan elrejtésre, súlyosbította a történetet.

Válaszában Dr. Andréka Péter azt is kiemeli, hogy „a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet hazánk egyik vezető egészségügyi intézménye, ami nem csak attól számít jónak, hogy magasan képzett orvosokat és szakdolgozókat foglalkoztatva nagyon színvonalas munkát végez és ezen túl felelősségteljesen is gazdálkodik, hanem attól is, hogy betartja az etikai és jogi normákat és betegei biztonságban érezhetik magukat a falai között.”

Szerinte ez a döntés nagyon nehéz mindkét félnek, de a betegellátás minőségét és folyamatosságát nem veszélyezteti, a várólistákat nem befolyásolja.

Kiemelt kép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt