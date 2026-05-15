Sokakat idegesít az Instagram újítása, így tudja kikapcsolni

Rövid tesztelés után mindenki számára elérhetővé vált az Instagram legújabb, Instants nevű funkciója, amely egyébként külön alkalmazásként is letölthető. A koncepció azonos, mint a BeReal és a Snapchat esetében: úgy lehet pillanatképeket posztolni, hogy azok 24 órán belül eltűnnek.

Az Instagram appba történő integrálás elég furcsán néz ki, ugyanis az üzenetek között, jobb oldalon tűnik fel, és úgy fest, mintha egy háttérben futó videó széle lógna be a képbe.

A közösségi médiás visszajelzések alapján sokakat kifejezetten zavar az új funkció. Amennyiben ön is közéjük tartozik, megmutatjuk, hogy lehet kikapcsolni:

rámegyünk a jobb alsó sorban lévő profilképünkre, majd a jobb felső sarokban található Beállítások fülre koppintunk. Kikeressük a Tartalmakra vonatkozó beállítások opciót. Bepipáljuk a Gyorsképek elrejtése a postaládában lehetőséget.

Érdemes megjegyezni, hogy az Instants már értesítésekkel is zargatja a felhasználókat. Amennyiben ettől is szeretnénk megszabadulni, azt az alábbi módon tehetjük meg:

a Beállítások között kiválasztjuk az Értesítéseket. Megkeressük az Instants opciót. Az Instants és Hangulatjeles reakciók esetében egyaránt a Ki lehetőséget választjuk.