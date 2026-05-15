Közel harmincan sérültek meg a buszbalesetben, megússza a börtönt a tömegszerencsétlenséget okozó fiatal

Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat azzal a zalai fiatallal szemben, aki gyorshajtásával buszbalesetet okozott. A balesetben tíz személy súlyos, tizennyolc fő pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője az MTI-nek küldött közleményében azt írta, hogy a húszéves férfi 2024. október 12-én, a késő esti órákban személyautóval hajtott Zalaegerszeg felől Kisbucsa irányába a 76-os számú főúton, utasként egy nőt szállított.

Vele szemben haladt a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő autóbusz, csaknem 40 utassal. A vádlott egy egyenes útszakaszhoz érve áttért a bal oldali forgalmi sávba, és 130–134 kilométeres sebességgel az előtte haladó járművek előzésébe kezdett. Az előzés megkezdése előtt nem győződött meg arról, hogy az útszakasz belátható-e, de arról sem, hogy az előzést az útszakaszon kihelyezett tiltótábla és a záróvonal előtt be tudná fejezni.

Baleset

Amikor a sofőr észrevette a szemből érkező autóbuszt, az ütközés elkerülése érdekében vészfékezett, a buszsofőr pedig erőteljesen jobbra, az útpadka felé kormányozta a járművet, de az ütközést nem tudták elkerülni. A busz az útról lesodródva, a jobb oldalára dőlve állt meg, a személygépkocsi pedig átpördülve csúszott az útpadkára.

A balesetben a vádlotton kívül az autóbusz kilenc utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, a buszsofőr, valamint 17 utas könnyebb sérüléseket szenvedett. A vádirat arra is kitér, hogy a busz utasai nem használták a biztonsági övüket, amivel ők is megszegték a KRESZ-szabályokat.

Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt fiatalra, azzal, hogy tiltsák el a közúti járművezetéstől is.