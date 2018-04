„Ott van nála a káposzta” – megdöbbentő fejlemények a bundabotrányban

A hangfelvételek ismertetésével és az ügyészi vádbeszéddel folytatódott az elmúlt évtizedek legszövevényesebb fogadási csalási ügye szerdán, a Pesti Központi Kerületi bíróságon. A vád szerint K. Z. -vel és L. M. -el kapcsolatban álló vádlottak 2012. második felében megállapodtak egymással, hogy haszonszerzés céljából labdarúgó mérkőzések eredményeinek jogellenes befolyásolására törekednek úgy, hogy játékosoknak és játékvezetőknek pénzt ajánlva manipulálják a találkozókat, melyekre egy Kínainak hívott ember segítségével Ázsiában működő online fogadóirodáknál fogadásokat kötnek.

A szerdai tárgyaláson kiderült, hogy összesen 1115, kizárólag mérkőzés manipulációval kapcsolatos beszélgetést rögzítettek a hatóságok két és fél hónap alatt.

Ám egy sem volt, amikor K.Z vagy L. M. lett volna a vonal egyik felén. Ennek az volt az oka, hogy a lebukás veszélye miatt nem telefonon, hanem személyesen igyekeztek megbeszélni a dolgokat. A vádirat 14 pontja 13 mérkőzést tartalmaz, azonban a nyomozás során még 22 élvonalbeli U19-es, egy Liga kupa, valamint cseh és szlovák meccs manipulálása is terítékre került. A mérkőzések közül kiemelkedett a 2013. májusában lejátszott Debrecen- Kecskemét (4-4) U19-es találkozó. A buliban a két csapat több játékosa valamint a három bíró is benne volt. De megérte tutira menni, az ügyben részt vevők ugyanis 60 ezer eurót kaszáltak ezen a találkozón.

A későbbi fogadási csalások is óramű pontossággal működtek: S. L. fő feladata volt többek közt a fogadásokat kötő személyekkel való kapcsolattartás, a vesztegetési pénzek összegének meghatározása, valamint annak megszervezése, hogy a csalásban részt vevők megkapják a pénzt. T. N elsősorban a közvetítőkkel, a játékosokkal valamint a játékvezetőkkel tartotta a kapcsolatot. Emellett kidolgozta és megszervezte a vesztegetés részleteit. M. Zs. és G. Z. feladata volt többek közt a játékosoknak való jeladás. Ez azért lényeges, mert ebből tudták meg a focisták, hogy élesítve van a fogadás, azaz a meccsen a korábban megbeszélt eredménynek kell születnie. A vádbeszéd szerint K. Z. és L. M. feladata volt, hogy anyagi eszközöket biztosítson a manipulációk megvalósításához, de közreműködtek a fogadások jóváhagyásában is.

A többórás vádbeszédből megtudtuk, hogy annak idején D.M. P. Sz.-el vette fel a kapcsolatot azzal a céllal, hogy megpróbálják manipulálni a Fradi-Siófok összecsapást. De kiderült többek közt az is, hogy S. L., T.N. és L. M. és K.Z. még arról is megállapodott, hogy miként írják majd jóvá a bűncselekményből származó nyereséget a bűnszövetségi tagok és a segítők között. Úgy állapodtak meg, hogy a nyereség és a veszteség, amely nem tartalmazta a vesztegetés költségeit, ötven százalékát négyen osztják el, míg a másik fele a fogadásaikat Ázsiában, online fogadóirodákban megtevő Kínai kapja.

Kiderült, hogy a bűnszervezet tagjai átlagosan 40.000 eurót játszottak meg az ázsiai hendikepes online fogadásokon. A játékosoknak járó vesztegetési pénzt S. L. biztosította. Ha minden flottul ment, akkor a „vezéreknek” fejenként 7200 euró volt a tiszta nyereségül egy negyvenezer eurós fogadás esetén.

A titkos adatszerzések során rögzített hangfelvételekből számos más érdekesség is kiderült. Ilyen például, hogy L.M.-nek “A Másik” volt a telefonban használt neve. Egy másikból pedig az derült ki, hogy K. Z. szerint “gáz lesz” abból, ha az egri focisták nem a kérésnek megfelelően hozzák le a Honvéd elleni találkozót. Ebben az esetben ugyanis vissza kell adniuk a Pápa elleni meccsért kapott pénzt. A 2013 május 31-én délután rögzített beszélgetésben pedig S.L. arról tájékoztatta a másodrendű vádlottat, hogy:

„Ott van nála a káposzta” – vagyis a pénz, és azt oda adná. De megbeszélték azt is, hogy M. Zs. fog érte menni este hatra a Dalnoki akadémiára. Egy másik telefonáláskor pedig S.L. azt közölte T. N.-el, hogy 77 ezer eurót tettek fel a Debrecen – Kecskemét meccsre, és 1,8-as odds mellett 60 ezer eurót nyertek.

Semmilyen kényszer intézkedés hatálya alatt nem áll. A törvényi lehetőséggel és, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a távollétében folyjon az eljárás. Dolgozik, él, mozog

– mondta Nagy Gábor az első rendű vádlott ügyvédje, hozzátéve, hogy a mostani esetek hasonlóak a korábbiakhoz, amelyben már ítélet is született. Letöltendő börtönbüntetést eddig még senki nem kapott. A legnagyobb csibészek is megúszták egy felfüggesztettel, 150-160 ezre pénzbüntetéssel, illetve vagyonelkobzással. Korábban a Nemzeti Sport részletesen is írt erről.

A vádlottak többségének óriási szerencséje van. Az új BTK. ugyanis 2013. július elsején lépett hatályba, tehát a tett elkövetésekor még a mainál kevésbé szigorú szabályok vonatkoztak rájuk. A szigorítások miatt ma már lényegesen súlyosabb bűncselekmények szerepelhetnének a vádiratban.