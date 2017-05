Nagy változás a Spéder-féle CEMP irányításában

Megváltozott a napokban a Spéder Zoltán tulajdonában lévő CEMP (Közép-Európai Médiaszolgáltató Zrt.) igazgatóságának összetétele – tudta meg a 24.hu cégbírósági forrásból.

A változás során az Index.hu volt, és az Inforádió, valamint a napi.hu és több más médium jelenlegi anyavállalatának igazgatóságából távozott az ott 2010 óta igazgatósági tagként jelenlévő Balogh Gabriella. Új igazgatósági tagként megérkezett viszont a CEMP-hez Rónai Balázs, aki rögtön önálló aláírási jogosultságot is kapott. (A három tagú igazgatóságnak Rónain kívül Spéder Zoltán és Mártonné Uhrin Enikő a tagja, akik szintén önállóan írhatnak alá a cég nevében.)

Rónai neve ismerősen csenghet a magyar médiapiac fejleményeit követő olvasók számára, hiszen 2015-ben Rónai vette át az akkor még a Népszabadságot is megjelentető, még Heinrich Pecina osztrák pénzember nevén lévő Mediaworks Hungary irányítását az akkor távozó Mihók Attilától. Rónai Balázs ezután 2016 októberéig vezérigazgatóként irányította a médiavállalatot, de annak éléről a Népszabadság bezárásáról hozott tulajdonosi döntés bejelentésekor, saját kérésére távozott. A médiamenedzser 2014 óta az ETARGET nevű online hirdetési hálózat igazgatóságának is tagja.

A távozó Balogh egyszerre volt Spéder és Csányi bizalmi embere

A távozó Balogh Gabriella tavaly novemberig tagja volt az akkor még Spéder Zoltán tulajdonában lévő Index.hu Zrt. igazgatóságának is, illetve idén év elejéig a Femina Media ügyvezetője volt. A Forbes 50 legbefolyásosabb magyar nő tavalyi TOP-listájának első helyén szereplő Baloghot Spéder egyik legfontosabb bizalmi embereként emlegették. Balogh jelenleg is társtulajdonosa annak a tavaly ősszel létrejött NT2016 elnevezésű kft.-nek, mely megvásárolta a CEMP-csoporttól a portfolio.hu-t (mely Spéder egyik legsikeresebb digitális terméke volt az Indexen kívül), továbbá a penzcentrum.hu-t és az agrarszektor.hu website-okat működtető Net Média Zrt.-t (a CEMP egyik legjövedelmezőbb leányvállalatát), és emellett még a CEMP Trade Kft. is az említett NT2016-é lett. (Balogh ezt a tranzakciót egyébként nem egyedül tudta véghez vinni, mivel Bán Zoltán is tulajdonos lett, és ahogyan a 24.hu beszámolt róla, a leggazdagabb magyarok toplistáján is szereplő Lantos Csaba egykori OTP vezérhelyettes, az FHB felügyelőbizottságának tagja, és az ő vagyonkezelő vállalkozása is felbukkant a vásárlók mögötti céghálóban, bár róla a bejelentéskor szemérmesen hallgattak.)

Balogh és Spéder ismeretsége egyébként onnan eredeteztethető, hogy eleinte együtt dolgoztak az OTP Bank vezetőségében, valamint Balogh annak az FHB Banknak az igazgatóságának is tagja volt, ahonnan tavaly szállt ki Spéder Zoltán. Balogh Gabrielláról emellett ismert, hogy elnökségi tagja a Csányi Sándor OTP-vezér által irányított Magyar Labdarúgó Szövetségnek, illetve tudható, hogy Csányi Sándorral is jó viszonyt ápol. Ez azért is érdekes helyzetet szült, mert Spéder az FHB-t egyfajta ellen-OTP-ként vezette egészen annak tavalyi eladásáig.

Balogh a Spéder-féle CEMP-hez tartozó Femina Mediától idén januárban távozott.

(Borítókép: Rónai Balázs, a CEMP új igazgatósági tagja)