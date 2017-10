Magyarországon itt lesz elérhető a Meki nagy újítása

Az országban elsők között kapja meg Corvin negyed a McDonald’s forradalmi újításokkal teletűzdelt koncepcióját. A József körút-Baross utca sarkán álló egység újul meg teljesen, s a facelift után egy halom jövőbe mutató, izgalmas szolgáltatás válik elérhetővé – írták a negyed nevére keresztelt Facebook-oldalon.

Ez azt jelenti, hogy interaktív kioszkok segítségével állíthatják majd össze rendelésüket a vendégek, de lesz lehetőségük egyes termékeket akár személyre is szabni, a kész összeállítást pedig egyenesen az asztalukhoz kérni. Fizetni akár mobiltelefonnal is tudnak majd, s a családi szolgáltatások is bővülnek.

Már áprilisban írtunk róla, hogy jönnek a Mekikbe a digitális, kioszkok, és hogy ezzel személyre szabhatóak lesznek a menük:

Kiemelt kép: AFP