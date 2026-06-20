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Magyar Péter repülővezetést imitált egy kisfiúval, Vitézy Lázárnak szúrt oda egy kiállítás megnyitóján

MTI/Kovács Márton
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 20. 16:07
MTI/Kovács Márton
A kormánytagok a Közlekedési Múzeum leendő új otthonában jártak.

Magyar Péter Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában vett részt a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján szombaton, a Múzeumok éjszakájának napján.

A miniszterelnök az Északi Járműjavító épületében berendezett, Öveket bekapcsolni! című kiállítás megnyitóján arról beszélt az MTI szerint, hogy a közlekedés ügye „egy olyan vezető kezében van, aki (…) őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fordul” a terület története és jövője felé. Vitézy Dávid – a magyar közlekedés talán legnagyobb rajongójaként – minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel és jó élménnyel találkozhat majd Magyarország, amely közelebb hozza ezt a különleges világot a családokhoz és a fiatalokhoz” és vezetésével a magyar közlekedés is valóban végre új lendületet kaphat – mondta.

A kiállításról elmondta, hogy a magyar közlekedés fejlődésének útját mutatja be, és arról mesél, „hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak és még zöldebbek legyenek.”

Magyar arról is beszélt, hogy a közlekedési kiállítások olyan családi programok, amelyeken „egyszerre lehet játszva tanulni, rácsodálkozni a technika eredményeire és közben együtt tölteni minőségi időt”.

Azt is mondta, hogy a Közlekedési Múzeum és azon belül a tárlatnak otthont adó járműjavító különleges helyet foglal el a magyar kulturális életben, hiszen „nemzedékek nőttek fel úgy, hogy egy múzeumlátogatás során itt találkoztak először a mozdonyok, repülőgépek, autók és hajók lenyűgöző világával”.

A miniszterelnök kitért arra, hogy ez a nap nemcsak a most megnyitott kiállításról szól, hiszen szombaton tartják országszerte a Múzeumok éjszakája programjait: 24. alkalommal 300 múzeumban, kulturális helyszínen várják a látogatókat.

MTI/Kovács Márton

Vitézy Dávid elődjére, Lázár Jánosra utalva arról beszélt, hogy az előző tárcavezető „az elmúlt évekre jellemző, megosztásra épülő politikai kultúra foglyává tette a Közlekedési Múzeumot”. Úgy fogalmazott, hogy „a budapestiek és a vidékiek egymás ellen hangolásának, egy kulturális intézmény politikai célú kisajátításának lehettünk tanúi az elmúlt években, amelynek nyomán tavaly nyáron nem nyithatott meg az időszaki kiállítás”. Azt mondta, örül annak, hogy a múzeum a látogatók számára is visszatér a kőbányai járműjavítóba.

Vitézy azt mondta, hogy az 1962-ben épült, eredetileg dízeljárművek javítására szolgáló csarnokban színvonalas kiállítást rendeztek a múzeum munkatársai, amely a közlekedésbiztonságra is felhívja a figyelmet. Szerinte a múzeumoknak ma az egyik legfontosabb küldetése, hogy úgy adjanak át tudást, hogy az ne egy digitális képernyő előtt történjen, és ez a kiállítás ennek igyekszik megfelelni.

A beszédeket követően tárlatvezetésre indultak a résztvevők, a kormányfő és a tárcavezető mellett Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára is jelen volt.

A bejárás során Magyar Péter számos járműre felszállt, volt amelyikbe beleült, egy repülőgép pilótafülkéjében pedig egy kisfiú mellett imitálta a jármű vezetését.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bemutatása szerint az Öveket becsatolni! című kiállítás a múzeum fogatolt, hajózási, közúti, légi, vasúti és városi gyűjteménye műtárgyainak segítségével követi végig a magyar közlekedésbiztonság történetét. A tárlaton bemutatják a mai radarokat, kamerákat, és szót ejtenek a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáról, sőt a KRESZ jövőjéről is.

Az Északi Járműjavító megújulás előtt álló tereiben, a Közlekedési Múzeum leendő új otthonában megtekinthető tárlat szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között látogatható október végéig.

Múzeumok éjszakájára ideiglenesen megnyitott Iparművészeti Múzeumról, és Tarr Zoltán kapcsolódó terveiről írt beszámolónk itt olvasható.

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