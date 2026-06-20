Repülőgép-balesetben elhunyt Claude Guillemot, aki 1986-ban a testvéreivel alapította meg a videójáték-ipar egyik legmeghatározóbb kiadóját, a Ubisoftot, aminek egyebek mellett az Assasin’s Creed és a Far Cry játékokat köszönhetjük.

„A Ubisoftot mélyen megrázta a hír, hogy Claude Guillemot, a csoport társalapítója és a Guillemot Corp. elnöke balesetben elhunyt. Gondolataink ebben a nehéz időszakban családjával és szeretteivel vannak” – áll a francia alapítású nemzetközi cég közleményében.

A 69 éves Guillemot pénteken repülőgép-balesetben vesztette életét La Baule-ban, egy az atlanti-óceáni partvidéken fekvő francia üdülővárosban, ahol a hétvégére repülőgép-bemutatót terveztek – számolt be az Ouest-France. A lap szerint Guillemot egy kétmotoros Cessna 421-es repülőgépen utazott egy másik személlyel, a balesetben mindketten meghaltak.

Guillemot segített átalakítani az Ubisoftot egy postai úton szoftvereket forgalmazó vállalkozásból a világ egyik legnagyobb videojáték-gyártójává. Később a család hardvergyártó vállalatának, a Guillemot Corporationnek az elnöke volt. Főként a háttérben dolgozott, a család szélesebb körű szórakoztatóipari vállalkozásának operatív gerinceként, míg testvére, Yves a játékipari óriáscég hosszú ideje hivatalban lévő vezérigazgatójaként a vállalat nyilvános arca volt. (via Reuters)