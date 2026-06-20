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Száz hajléktalan másfél millió forintnyi összeget kapott – meglepő eredménnyel
Prágai kutatók szokatlan módszert próbáltak ki a hajléktalanság leküzdésére: egy szociálisan rászoruló csoportnak feltételek nélkül, egyszeri, 1,5 millió forintnyi átalányösszeget biztosítottak. A kísérlet eredményei lerombolták a fedél nélküliekkel kapcsolatos sztereotípiákat. A Deutsche Welle riportja.
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