Száz hajléktalan másfél millió forintnyi összeget kapott – meglepő eredménnyel

Prágai kutatók szokatlan módszert próbáltak ki a hajléktalanság leküzdésére: egy szociálisan rászoruló csoportnak feltételek nélkül, egyszeri, 1,5 millió forintnyi átalányösszeget biztosítottak. A kísérlet eredményei lerombolták a fedél nélküliekkel kapcsolatos sztereotípiákat. A Deutsche Welle riportja.