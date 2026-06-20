Üzent a sportért felelős belügyminiszter: vége az állami pénzek elherdálásának

Pósfai Gábor szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy négy csapatsportág – a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda – szövetségi vezetőivel találkoztak csütörtökön. Előzetesen azt kérték tőlük, hogy számoljanak be a sportáguk helyzetéről, a szövetség gazdálkodásáról, a szakmai munka főbb pillérjeiről az utánpótlás-neveléstől, a szakemberképzésen és versenyrendszeren keresztül a korosztályos és felnőttválogatottak menedzseléséig.

Őszinteség és transzparencia

„Áttekintettük az aktuális függő ügyeket, a terveiket és a közeljövő feladatait is. Itt is elmondtam személyesen, hogy a sport támogatása számunkra fontos ügy és a célunk egy olyan együttműködés kialakítása, ahol nemcsak őszintén, hanem transzparensen meg tudjuk beszélni a közös ügyeket” – írta a belügyminiszter.

Minden sportág esetében kiemelt figyelemmel követjük és támogatjuk az utánpótlás-nevelést, szigorúbb kontrollt vezetünk be az állami források felhasználására és abban az esetben támogatjuk a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is.

Utóbbi finoman szólva sem volt jellemző az elmúlt években, bár ez nem feltétlenül ezeket a sportágakat érinti elsősorban – folytatta Pósfai.

Hozzátette: hat kiemelt TAO-s sportág képviselői közül a labdarúgó-szövetséggel már korábban találkoztak, a vízilabda pedig a közeljövőben kerül sorra, ahogy más sportágakkal is terveznek hasonló egyeztetéseket.