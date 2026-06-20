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Élet-Stílus

Letartóztatták az influenszert, mert negatív kritikát közölt a nyaralásáról

24.hu
2026. 06. 20. 13:29

Letartóztatták a marrákesi repülőtéren június 13-án Yass Naubelle 30 éves francia–algériai influenszert, miután a nő közzétett egy videót, melyben a marokkói közlekedést és a hatóságokat kritizálta – írja a Mirror című brit bulvárlap.

Naubelle éppen hazatérni készült, már átment a határellenőrzésen, és a biztonsági ellenőrzésre várt, hogy felszállhasson a repülőjére, amikor rendőrök léptek oda hozzá, és közölték vele, hogy letartóztatási parancs van ellene érvényben, „a marokkói állampolgárok becsületének megsértése és a marokkói hatóságok rágalmazása” miatt.

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Egy azóta törölt TikTok-videójában az influenszer Marrákes kaotikus közlekedését kritizálta, azt mondta, az autósok és a robogósok veszélyesen közlekednek, utóbbiak gyakran bukósisak nélkül, utasokat, köztük gyerekeket szállítanak. Megjegyezte, hogy az utak még Algériában is biztonságosabbak, majd hozzátette: a közlekedési rendőrök gyakran ok nélkül állítanak meg nőket, hogy pénzt csikarjanak ki tőlük.

A videó gyorsan elterjedt, ennek következtében tartóztatták le Naubelle-t a repülőtéren. A nő továbbra is őrizetben van, bár hivatalos vádemelés vagy a bírósági tárgyalás időpontjának kitűzése még nem történt meg.

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