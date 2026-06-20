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Megdőlt az országos melegrekord

Varga Jennifer / 24.hu
A kép illuszráció!
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 20. 17:35
Varga Jennifer / 24.hu
A kép illuszráció!

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton – közölte a HungaroMet Zrt. szombat délután a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek.

Ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent: a HungaroMet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.

Vörös kód az ország egész területén

Ahogy azt korábban lapunk is közölte, június 20-tól vörös kód lépett életbe a kánikula miatt. A riasztás június 23. (kedd) 24:00 óráig van érvényben.

A másodfokú hőségriasztásra figyelmeztet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is, aki kiemelte, hogy a tartós hőség komoly terhelést jelent a szervezetnek, különösen az idősek, a gyerekek, a várandósok és a krónikus betegek számára.

A nagy hőségre való tekintettel a MÁV palackozott vizet oszt az utasoknak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál, valamint az ügyfélszolgálatokon és a pénztáraknál. Ettől függetlenül kiemelten kérik az utasokat: semmiképp ne induljanak útnak folyadék nélkül.

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