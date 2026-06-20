Donald Trump Giorgia Meloniról: Újból barátkozni akar, hogy javítsa népszerűségi mutatóit

Donald Trump a szerinte az iráni konfliktus idején tanúsított elutasító olasz magatartás miatt bírálta ismét Giorgia Meloni miniszterelnököt – közölte az MTI. Az amerikai elnök a közösségi médiában osztotta meg gondolatait az olasz kormányfőről.

Bár a két politikus korábban szövetségesek voltak, az iráni konfliktus kirobbanása után megromlott a viszonyuk. Az Évianban június 15. és 17. között megrendezett csúcson kívülről úgy tűnt, rendezhették nézeteltéréseiket, ám ez gyorsan megdőlt, miután Trump utána azt nyilatkozta a sajtónak, Meloni könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt az olasz miniszterelnök döbbenten tagadta.

Trumpnak pedig úgy tűnik, ez nem tetszett túlságosan.

Szerinte Meloni a saját népszerűségén akar javítani

Az amerikai elnök közösségi médiára posztolt bejegyzésében ragaszkodott korábbi állításához, miszerint az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7-csoport franciaországi csúcstalálkozóján. Sőt, az is meggyőződése, hogy a közös fényképpel Meloni saját belföldi népszerűségét akarta növelni.

Trump bejegyzésében azt is sérelmezte, hogy az iráni konfliktus idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát az Egyesült Államok számára.

Azt sem engedte meg nekünk, hogy használjuk a leszállópályákat, ami nagy logisztikai kellemetlenség volt. Annak ellenére sem, hogy az Egyesült Államok évente több száz milliárd dollárral járul hozzá Olaszország és más úgynevezett NATO-szövetségesek védelméhez

– áll az amerikai elnök bejegyzésében.

Most, miután az Egyesült Államok katonai győzelmet aratott Irán felett, újból barátkozni akar annak érdekében, hogy javítsa népszerűségi mutatóit

– értelmezte a helyzetet Trump.

A két ország közötti diplomáciai konfliktus miatt pénteken lemondta a jövő hétre tervezett amerikai hivatalos látogatását Antonio Tajani olasz külügyminiszter, aki Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott volna tárgyalást a kétoldalú gazdaságbiztonsági együttműködésről egy amerikai-olasz befektetési, technológiai és tudományos fórum keretében Miamiban.

Az olasz miniszterelnök visszavágott

A BBC beszámolójából a két politikus konfliktusáról kiderül, hogy Meloni nem hagyta magát az amerikai elnökkel szemben.

Ha már a népszerűségemről beszélünk, azon egészen biztosan nem segített, hogy veled barátkoztam, és nem is a veled való kapcsolatomon áll vagy bukik. Az én népszerűségemhez semmi közöd, inkább foglalkozz a sajátoddal

– fogalmazott az olasz miniszterelnök.